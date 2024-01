La Réunion sous l’influence d’un système dépressionnaire dès mercredi

Même si des pluies devraient concerner La Réunion dès lundi et les vents se renforcer à partir de mardi, c'est vers mercredi que le temps maussade va vraiment s'installer durant le passage d'un système dépressionnaire à l'Est de notre île.

Selon les prévisions de Météo France, des pluies isolées et non significatives sont attendues lundi après-midi. Les averses devraient être plus fréquentes à partir de mardi.

Pareil pour les rafales de vent qui devraient atteindre les 60 km/h lundi pour dépasser les 70 km/h le lendemain.

Mais selon les prévisionnistes de Météo France, le futur système dépressionnaire en cours de formation au Nord-Est de La Réunion devrait transiter à l’Est de notre île ce mercredi et apporter dégradation plus importante des conditions météorologiques.

Prévisions pour le lundi 22 janvier

Le vent se renforce sur les côtes exposées et rentre sur les plages l’après-midi. Les rafales peuvent dépasser les 60 km/h. Quelques averses isolées se déclenchent au cours de l’après-midi, mais les cumuls de pluies sont peu significatifs. Globalement le temps reste sec et même ensoleillé dans les Cirques. En soirée, le temps devient plus humide dans la région du Volcan avec un vent se renforçant également sur le flanc sud du Piton de la Fournaise.

Prévisions pour le mardi 23 janvier

Le quart Sud-Est de l’île passe globalement la journée sous les nuages qui s’accompagnent de pluie ou averses passagères. Ailleurs, le temps est plus sec, mais de plus en plus nuageux au fil de la journée. Les pentes et l’intérieur essuient alors quelques averses l’après-midi.

Le vent de Sud-Sud-Est se renforce et souffle en rafales voisines de 60 à 70 km/h sur les littoraux Ouest et Est de l’île, ainsi que sur les hauteurs exposées, comme au Maïdo et au Volcan. La côte Nord échappe toutefois à ces conditions ventées.

Prévisions pour le mercredi 24 janvier

Un système tropical transitant assez loin à l’Est de la Réunion impulse une journée plutôt maussade, très nuageuse et souvent venteuse. De fréquents passages pluvieux concernent surtout la moitié Sud de l’île, en particulier les alentours du Volcan. Les régions du quart-Nord-Ouest restent plus longtemps en marge de ce temps mitigé.

Les températures sont en baisse sous les nuages dans une atmosphère qui reste moite et désagréable.

Le vent de Sud-Sud-Est monte en gamme : les rafales approchent 80 à 90 km/h sur les côtes et dans les Hauts, épargnant comme la veille le rivage vers Saint-Denis.

L’état de la mer se dégrade. De fortes vagues se croisent et déferlent sur une large moitié Sud-Est de l’île.