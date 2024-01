Des plaisantins veulent vendre la NRL avant le passage de Belal

Des vagues de plus d'une dizaine de mètres devraient balayer les côtes Nord-Ouest de La Réunion à l'approche du cyclone Belal. Cet événement cyclonique qui risque d'être "majeur" et "historique" provoque les inquiétudes des autorités et stimule la créativité des internautes. L'un d'entre eux veut d'ailleurs vendre la Nouvelle Route du Littoral avant le passage du cyclone. Vu sur MarketPlace.