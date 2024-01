L’œil de Belal devrait traverser La Réunion lundi en milieu de journée

Le plus fort des dégradations météorologiques est prévu dans la matinée de lundi lorsque le cyclone Belal abordera les côtes réunionnaises.

La situation devrait se dégrader dès le début de journée, mais les conditions les plus extrêmes sont attendues en fin de matinée et en début d’après-midi. Le cyclone Belal devrait approcher de La Réunion par le Nord-Ouest. Des vents de 200 km/h devraient balayer le littoral, et des rafales de plus de 250 km/h sont prévues dans les hauteurs de ce secteur.

Le « mur« , c’est-à-dire là où les conditions météorologiques sont les plus extrêmes, devrait toucher La Réunion dès lundi matin. L’œil pourrait passer sur l’île vers lundi midi.

Les prévisions

« Une dégradation plus franche est prévue dans la soirée et la nuit qui vient avec des pluies dans la nuit. Les vents vont atteindre sur le littoral du Nord-Ouest et Sud-Est 100 km/h et 140 km/h dans les Hauts« , explique François Bonnardot, chef des prévisions à Météo France.

« En fin de nuit, ça va augmenter jusqu’à l’arrivée par les côtes Nord-Ouest, de Saint-Denis à Saint-Gilles, du mur de l’œil où se situent les conditions les plus extrêmes. Le quart Nord-Ouest de l’île sera le premier affecté par les conditions extrêmes de ce cyclone avec des vents de 200 km/h et plus de 250 km/h dans les Hauts« , détaille-t-il.

« Ce qui est envisagé, c’est que le mur de l’oeil atteigne les côtes dans la matinée et une traversée en milieu de journée« , explique le prévisionniste.

(Images : Alexandre Robert)