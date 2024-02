Des élèves du lycée Stella débrayent pour retrouver leur « liberté »

Une centaine de lycéens de l’établissement de Stella ont refusé de se rendre en cours à l’ouverture du portail ce jeudi matin. En cause, leur ras-le-bol devant les consignes de sécurité mises en place par la direction suite à l’attentat d’Arras, en octobre dernier. Les jeunes jugent ces mesures disproportionnées et demandent la levée des interdits. « Un nouveau règlement a été installé et on ne peut plus sortir comme avant. Impossible de sortir fumer pendant les récré, et de nombreux élèves ont reçu des avertissements. Certains ont même été exclus pour cette raison. Avec l’interdiction, certains élèves fument à l’intérieur du lycée », explique Kamilla, en terminale.

La grogne couve depuis quelques mois visiblement, et une réunion a été organisée ce matin entre la direction et les représentants des élèves. Contacté, le lycée confirme qu’un protocole anti-intrusion a bien été mis en place, comme dans tous les établissements « Une rencontre a été organisée entre Mme Gaudé [la proviseure, ndlr] et les représentants des élèves. Ils ont levé leur grève », précise-t-on du côté de l’établissement.