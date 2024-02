Dépression résiduelle ELEANOR : #Moisiland party sur le Sud !

C'est fini ! ELEANOR n'est plus un système dépressionnaire tropical en tant que tel. Il n'en reste pas moins que ces "résidus" nous apportent un temps maussade et humide sur le Sud de l'île ainsi que du vent fort sur les régions du Port et de St Philippe

A 17h30, le centre du tourbillon résiduel d’ELEANOR se situait à 190 km au sud-est de Saint-Pierre. Et si, l’ex-tempête tropicale n’est plus que l’ombre d’elle même, depuis la fin de journée d’hier elle gratifie le Sud de l’île d’un « joli » petit épisode de « Moisiland » avec l’humidité arrivant du large. Au menu : brouillard sur les hauts, pluie fine et continue…#VigilanceLaMoisi😆

Les cumuls de pluie ne sont évidemment pas fou, loin de là ! Moins de 20 mm en 24h, là où c’est le plus arrosé. On est loin des valeurs à 3 chiffres de la tempête CANDICE par exemple 😅

Parallèlement, ce vortex génère, sur l’île, un vent de sud tournant au secteur sud-ouest qui a soufflé assez fort sur les régions du Port et de St Philippe. On aura notamment relevé du 74 km/h à Cambaie, 68 km/h au Port ou 58 km/h au Baril.

Avec le transit au sud puis au sud-ouest de La Réunion au cours des prochaines 24h, petit phénomène intéressant : le vent va tourner progressivement sur l’île (la fameuse rotation des vents lors du passage d’une tempête ou cyclone, mais version low cost cette fois) 🌀

Ainsi, demain, c’est un vent de secteur nord-est tournant progressivement à l’est qui va se réinstaller sur le département. Pas de chance, ce sont les mêmes régions qu’aujourd’hui qui vont subir ce vent…mais cette fois en sens inverse ! Là encore, avec des rafales approchant les 70 km/h #VigilanceBrushing

Exit du coup la pluie sur le Sud ! Cette fois, c’est au tour de la façade orientale d’avoir droit à son petit arrosage. Rien de bien folichon là encore, fort heureusement.