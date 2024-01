Cyclone Belal : Le pire est pour ce lundi matin

Pour la première fois de son histoire, La Réunion va connaître une alerte violette. Ainsi, même les services de secours sont confinés et ils ne pourront porter assistance à la population. Lors d’un point presse ce matin, le préfet, Jérôme Filippini a rappelé aux Réunionnais l’importance de respecter les consignes et de se tenir informés.

Avec des rafales pouvant dépasser les 250 km/h dans les hauts, le vent risque de faire des dégâts sur les différents réseaux de l’île. Certains se font déjà ressentir ce matin, par exemple le réseau de téléphonie mobile dans l’Ouest est impacté par le cyclone Belal.

Déjà plusieurs quartiers de l’île sont privés d’électricité, principalement au Tampon et dans l’Ouest. L’eau a également été coupée à Salazie, sur le secteur d’Hellbourg.

À cause des fortes pluies, le dispositif Vigie-crue met en alerte jaune plusieurs cours d’eau de l’île : la rivière des Marsouins, la rivière des Roches et la rivière Saint-Denis. « Un pic est attendu pour 11h« , a rappelé le préfet ce matin. Éloignez-vous des cours d’eau, le niveau risque de brutalement s’intensifier. Une houle intense est aussi attendue, avec des « vagues moyennes autour des 8m, les plus hautes proches de 12-15m« , prévient Météo-France

Une fois l’alerte violette levée, des centres d’hébergements ont été ouverts par les communes. La mairie de Saint-Paul informe ses administrés que « le centre d’hébergement de l’école maternelle Anne-MOUSSE n’est plus en capacité d’accueillir les sinistrés. Cependant, deux autres centres d’hébergement restent ouverts dans le secteur : à l’école maternelle et à la Maison pour tous de Carosse« . Un numéro unique est mis en place sur la commune : 02 62 45 43 45.

Toujours dans l’Ouest, la Possession a également mis en place un numéro unique : 0262 22 20 02.

La préfecture a également fait la liste complète des différents lieux d’accueil. À 6h, 600 personnes ont été mises à l’abri.