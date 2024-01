Cyclone Belal : La CGPER tire la sonnette d’alarme sur le manque d’eau potable dans les élevages

Par voie de communiqué, la Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion alerte sur la situation des éleveurs qui manquent d'eau potable pour leurs bétails. Un problème particulièrement présent dans les hauts du Tampon, de Saint-Joseph et de Saint-Leu.

Le communiqué :

Suite au passage du cyclone BELAL de ce début de semaine, la CGPER a été alerté par des éleveurs des communes du sud, notamment de Saint Joseph sur les pannes constatés sur le réseau électrique dans plusieurs élevages hors sol (porc et volaille) et par conséquent ne sont plus alimentés en eau potable pour l’alimentation des animaux.

Bien que des travaux sont en cours actuellement pour rétablir le raccordement électrique de ces entreprises, cela peut remettre en cause la viabilité des exploitations agricoles.

La CGPER demande aux Mairies d’apporter une solution à l’approvisionnement en eaux des élevages concernés et au Conseil Départemental de prendre la décision pour apporter une aide financière aux éleveurs pour compenser les achats d’eaux à l’extérieur pour ne pas remettre en cause l’équilibre financier des structures.