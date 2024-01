Cyclone Belal : Gabriel Attal organise une réunion de crise

Le Premier ministre Gabriel Attal a convoqué une cellule de crise au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer au sujet de cyclone Belal qui s'apprête à frapper La Réunion. Le préfet de La Réunion doit y intervenir.

Le gouvernement tient une réunion de crise ce dimanche à 22 heures (heure de La Réunion) pour évoquer la situation à La Réunion. Le cyclone Belal, qui pourrait être un événement cyclonique « majeur » et « historique » pour notre île devrait toucher nos côtes dans la nuit de dimanche à lundi. Des « vents dévastateurs » sont attendus et des vagues de plus de 15 mètres de haut pourraient frapper le littoral réunionnais.

Gabriel Attal a donc convoqué une cellule de crise au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer pour faire le point sur la situation.