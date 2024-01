Cyclone Belal : des centaines de navires marchands sous la menace de la tempête

Le conflit en mer Rouge ayant contraint les compagnies à dévier une bonne partie du trafic maritime entre l'Asie et l'Europe sur une route passant entre Madagascar et La Réunion, des centaines de tankers, cargos et bateaux de pêche, sont actuellement à l'arrêt autour de notre île pour tenter d'éviter le piège de la tempête.

La vue satellite fournie par le logiciel de tracking Marine Traffic est saisissante : en raison du cyclone tropical Belal, des centaines de navires tentent de se mettre à l’abri en évitant la trajectoire du météore et ses vents de 200 km/h.

Les vraquiers sont à l’arrêt pour se tenir à l’écart des risques majeurs, mais leur lenteur de déplacement les rend vulnérables en cas de changement rapide des conditions météorologiques. La possibilité pour les bateaux les moins prudents (qui auraient par exemple limité leur déroutage au strict minimum pour des raisons financières) de se retrouver au fond de l’océan Indien est bien réelle.

Les vagues monstrueuses et les vents violents représentent une sérieuse menace pour les gros navires qui doivent dérouter pour trouver des zones calmes, tout en se tenant à l’écart des côtes. Cette procédure fait partie du règlement international sur la sécurité de la navigation. Elle a pour but de garantir la vie des équipages et la protection des marchandises, en évitant les grosses perturbations, tout en s’écartant le moins possible des routes maritimes.