Culture : Coup d’envoi du festival Opus Pocus 2024 ce mercredi 15 août

Pour sa douzième édition,Opus Pocus revient avec un festival plus resserré, mais avec un programme tout aussi riche et éclectique. Cette année, les quatorze concerts prévus se dérouleront sur quinze jours, contre presque un mois en 2023. Ce sont donc les cuivres qui sont à l’honneur pour 2024, avec pas moins de huit propositions de musiciens péis. “C’est la célébration de la musique sous toutes ses formes. Cette lumière mise sur les cuivres promet encore une édition plus vivante que jamais”, s’enthousiasme Suzelle Boucher, première adjointe de Saint-Paul et en charge des affaires culturelles. Pour Roxanne Pausé-Damour, présidente de l’Office de tourisme intercommunal et vice-président du TO, l’Ouest s’impose encore une fois comme un “phare de la culture. Ce genre de festival nous permet d’entendre de la musique dont on n’a pas l’habitude. Cela nous permet d’avoir une ouverture sur le monde”.

Si des concerts sont prévus aux lieux habituels, deux soirées sont accessibles à tous gratuitement. D’abord, le 15 août prochain pour l’ouverture du festival en face de la Cerise à Saint-Paul. Pour cette première soirée, La Réunion sera mise à l’honneur avec un plateau entièrement péi. Laurent Chan Kam, Benjamin Faconnier ainsi qu’Emy Potonié et le Maloya Jazz Xperianz promettent déjà d’ouvrir les festivités en beauté. Rendez-vous ensuite le 23 août pour découvrir le jazz fusion de Christophe Zoogonès accompagné de trois musiciens à maison Coeur de ville. « On a voulu festival plus dense, ce qui nous permet de proposer presque un concert par jour. On a la chance d’avoir beaucoup de musiciens qui viennent pour la première fois jouer en leur nom, avec un travail de création en amont », précise Yann Vallé, le président de l’association Nakiyava qui organise le festival.

Un ron’kozé sur les cuivres

Au-delà du rendez-vous pour mélomanes, Opus Pocus se veut aussi moment de médiation culturel. Ainsi, les élèves de l’école des ateliers de musique de Saint-Paul, leurs enseignants et leurs parents auront un accès privilégié aux concerts. Des ateliers avec des musiciens ont également eu lieu entre les 22 et 27 juillet dernier pour les marmailles afin de leur faire découvrir les cuivres.

Enfin, à noter qu’un rond’kozé sera organisé le 20 août à 18h au Kabardock. Animées par le musicien Laurent Bouvier, les discussions porteront sur la transmission du patrimoine musical réunionnais. “On va revenir sur l’histoire de ces cuivres arrivés dans les cales des bateaux avec les orchestres militaires, puis comment ils se sont répandus pour finir dans tous les bals de l’île. Aujourd’hui, il reste peu de ces musiciens et la question de leur héritage se pose”, explique le saxophoniste. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de l’histoire et de la musique.