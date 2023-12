Contrôles routiers : 92 infractions relevées par 132 fonctionnaires mobilisés

Au cours de ce long week-end de fêtes qui s'achève, les fonctionnaires de la DTPN ont effectué une trentaine d'opération de sécurisation et de sécurité routière dans le département. Plus d'une centaine de policiers ont oeuvré sur le terrain à cette occasion.

Les effectifs de la Direction territoriale de la police nationale de la Réunion (DTPN) ont réalisé sur le département 30 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end qui s’achève permettant de relever 92 infractions dont 17 délits à savoir : 7 conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec un taux compris entre 0,40 et 1,00 mg/l d’air expiré, 1 refus d’obtempérer, 4 défauts d’assurance et 5 défauts de permis de conduire.

132 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces de l’ordre ont également procédé à la constatation de 75 autres diverses contraventions au code de la route dont 3 excès de vitesse, 8 feu rouge/stop ou priorité non respectés, 9 défauts de contrôle technique,9 défauts de Brevet de sécurité routière (BSR), 1 défaut d’équipement, 2 défauts de port de casque et 2 défauts de port de la ceinture de sécurité, 7 usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur. 42 autres infractions ont été également relevées.