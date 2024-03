Confirmation de conditions plus « humides » pour le week-end

Une dégradation sensible des conditions météo s'amorce à La Réunion et pourrait s'étendre de samedi à lundi.

Situation à La Réunion

Dans notre article d’hier, nous vous parlions d’une masse d’air humide et instable qui se rapproche des Grandes Mascareignes par l’est et pourrait nous apporter des conditions météo plus mitigées dans le cours du week-end. En faisant l’analyse de la situation en ce vendredi soir, cette prévision se confirme…dans une certaine mesure 😉

Il est ainsi attendu l’arrivée de cette humidité en journée de samedi mais, a priori, sans réelle dégradation franche. En revanche, celle-ci devrait dynamiser les développements nuageux de l’après-midi sur l’île (nuages de développement diurne) et favoriser le déclenchement d’averses quelque peu marquées dans l’intérieur et sur les hauts de l’Ouest et du Nord-Ouest.

En soirée/nuit suivante, l’activité pluvio-orageuse pourrait gagner en vigueur entre Maurice et La Réunion puis potentiellement gagner notre île. Une situation qui devrait perdurer en journée de dimanche (potentiellement un cran en-dessous de la nuit quand même), avec des pluies attendues principalement sur l’Est et dans l’intérieur, puis sur les hauts de l’Ouest par débordement.

Enfin, la journée de lundi devrait elle aussi se dérouler au milieu de nuances de gris, avant un retour plus franc du soleil et de l’air sec mardi. La semaine prochaine s’annonce quand même très très calme, par chez nous, du côté météo.

Situation toujours perturbée à Madagascar

Les conditions météo demeurent franchement perturbées sur le sud-ouest malgache où les inondations persistent. Des nombreuses localités sont encore sous les eaux et plusieurs routes sont coupées dans le district de Morombe.

La zone littorale du district pourraient d’ailleurs encore subir plus de 200 mm de précipitations au cours des prochaines 24h.