Concours général agricole : La Réunion rafle 32 médailles dont 9 en or

Le communiqué de la Chambre d’Agriculture de La Réunion :

Ce sont d’abord les rhums réunionnais qui ont atteint cette année un nombre exceptionnel de reconnaissances, cumulant ainsi 18 médailles dont 9 en or, 6 en argent et 3 de bronze dans les deux catégories concernées.

Nous le savons, en matière de rhums arrangés, La Réunion est souvent imitée, mais jamais égalée. Nos producteurs l’ont une nouvelle fois démontré avec Isautier qui fait coup double avec deux médailles d’or.

De son côté, la société Chatel décroche également l’or ainsi qu’une médaille d’argent tout comme Rhum Mamzell – qui se voit décerner deux médailles (or et argent)- et Nout Ti l’arranzé (argent et bronze). Toujours dans la catégorie des rhums arrangés, les rhums Métisse obtiennent cette année 3 médailles (1 en or, 1 en argent et 1 de bronze).

Sur les rhums traditionnels, là encore, La Réunion lance un message fort et progresse avec 4 médailles d’or, 2 en argent et 1 de bronze. Produite à Bois-Rouge, la marque Savannah récolte 3 médailles dont deux en or et une en argent quand Rivière du Mât décroche 2 médailles (1 or et 1 argent). La marque Charrette réalise aussi une belle année avec une médaille d’or. Quant à Isautier, née dans le sud de l’île, elle se voit récompenser d’une médaille de bronze dans cette catégorie.

Miel de Bourbon, une fierté réunionnaise

Toujours en alcool, la nouveauté cette année était l’inscription de la brasserie Dalons au Concours Général Agricole. Une inscription réussie puisqu’elle apporte deux médailles, une en or et une en argent. C’est la première fois qu’une bière réunionnaise se voit distinguée dans ce challenge prestigieux. Bravo !

Dans la catégorie des confitures, La Réunion s’est aussi vue attribuer 6 médailles (2 en or, 2 en argent et 2 en bronze). Reconnus pour leur produit d’excellence et leur capacité à sublimer nos fruits péï, les Confituriers de La Réunion obtiennent 2 médailles, une en or et une en bronze. À leurs côtés, Couturier Francia Lantonirina décroche une magnifique médaille d’or. Installé dans le Nord du territoire, Jean Charles Nagou obtient une médaille d’argent tout comme Matthieu Rouloff. Enfin, Bernard Savreux décroche également une médaille de bronze dans la catégorie confitures.

En 2023, les miels péï avaient déjà brillé. C’est encore le cas pour ce millésime 2024 avec 6 médailles dont 5 pour Miel de Bourbon qui transforme magnifiquement l’essai avec 3 médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. Bernard Savreux complète ce palmarès avec une médaille d’argent.

En tant que président de la Chambre d’agricultures, ces résultats démontrent avec force l’excellence de nos productions. Je tiens dans ce sens à féliciter les lauréats de ce concours.

Partenaire exclusif du Concours Général Agricole, la Chambre continuera à œuvrer dans le sens de la transformation de nos productions qui montrent que nous n’avons à rougir de personne en matière de savoir-faire. Vous pouvez être fier(e)s du travail accompli et de votre engagement à faire rayonner l’agriculture réunionnaise au-delà de nos frontières.