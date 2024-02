Concours de la correspondance : semaine 10

A l’occasion du Nouvel An vietnamien, la Présidente de l’Association des originaires et amis du Viet-Nam (A.O.A.V.N) et son équipe vous adressent leurs vœux chaleureux pour 2024 et vous informe d’une journée exceptionnelle pour célébrer le Nouvel An vietnamien le dimanche 11 Février 2024 à la salle des fêtes de La Mare à Sainte Marie pour une expérience culturelle unique.