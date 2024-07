[Communiqué] Un nouveau marché artisanal innovant et écologique prochainement à Saint-Denis

Soucieuse de préserver et promouvoir l’artisanat local, la Ville de Saint-Denis est fière de vous présenter les travaux d’aménagement d’un marché artisanal provisoire situé au 83 rue Léopold Rambaud. Ce nouveau site sera inauguré au mois d’octobre et offrira aux artisans et aux visiteurs un cadre unique et verdoyant pour découvrir et apprécier les richesses de l’artisanat péï.

Le marché artisanal provisoire s’étendra sur une superficie de près de 700 m², dédié exclusivement au commerce artisanal. Les artisans, installés dans 17 modules de 40 m² créolisés, disposeront de toutes les commodités nécessaires pour exposer, vendre et stocker leurs produits dans des conditions optimales.

Le site comprendra également des infrastructures pensées pour le confort et l’accessibilité de tous : 39 places de parking pour faciliter l’accès aux visiteurs en voiture, deux déposes bus touristiques pour accueillir les visiteurs en groupe et favoriser le tourisme, et un restaurant offrant une pause gourmande dans un cadre agréable.

En harmonie avec le projet de verdissement de Saint-Denis, ce marché sera un véritable « marché dans les arbres », avec la plantation de 2 800 végétaux qui apporteront ombre et fraîcheur. Cet espace sera un prolongement naturel du projet de verdissement de la Ville, offrant ainsi un lieu de commerce unique et respectueux de l’environnement.

Les forains et leurs clients pourront profiter d’un environnement sécurisé et agréable pour travailler et se promener. Ce marché artisanal provisoire est conçu pour être un lieu de rencontre convivial où les artisans peuvent présenter leurs créations dans des conditions idéales.

Avec ce projet, la Ville de Saint-Denis réaffirme son engagement à soutenir l’artisanat local et à offrir aux artisans un espace où ils peuvent continuer à exercer leur savoir-faire et à le partager avec le public. Ce marché artisanal provisoire est une étape importante dans la valorisation de notre patrimoine artisanal et permettra d’amorcer les travaux de rénovation du Grand Marché.