[Communiqué] UFR : « Le RN veut scier nos racines »

Le CEVIF et l'Union des Femmes Réunionnaises ont tenu une conférence de presse ce mardi 25 juin pour relayer l'alerte féministe portée à Paris. Elles dénoncent les positions du Rassemblement National sur les droits des femmes et des LGBTQIA+, et appellent les Réunionnaises et Réunionnais à voter contre ce parti pour préserver l'égalité et la justice sociale.

Le CEVIF et l’Union des Femmes Réunionnaises ont tenu une conférence de presse ce mardi 25 juin pour relayer l’alerte féministe portée par les associations féministes le 23 juin à Paris.

Notre intention est de rappeler que le Rassemblement National est contre les femmes, contre le droit à l’IVG, contre l’égalité salariale, contre les droits LGBTQIA+.

L’histoire de ce mouvement est éclairante.

Les Réunionnaises sont descendues dans la rue pour protester contre le riz trop cher. N’oublions pas que les emplois précaires, les temps partiels contraints sont majoritairement occupés par des femmes.

Les familles les plus touchées par la pauvreté et la précarité sont le plus souvent des familles monoparentales. Et 80 % de ces familles sont dirigées par des femmes.

Les mesures contre la vie chère, comme une augmentation du SMIC, sont attendues pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants.

De la même manière, aider la jeunesse c’est donner de l’espoir, notamment à des jeunes dont les familles ont peu de moyens. Ainsi, augmenter les indemnités des stagiaires, le salaire des apprentis et des alternants c’est oeuvrer à l’égalité des chances.

Nous souhaitons l’abrogation de la réforme des retraites.

Les femmes sont les grandes perdantes de la réforme des retraites. Les pensions de retraite des femmes sont inférieures de 42 % à celles des hommes. Une femme sur 5 attend 67 ans, l’âge de la décote // un homme sur 12.

Nous militons pour la PAIX dans le monde.

Nouvelle-Calédonie

Nous dénonçons la répression coloniale qui s’exerce aujourd’hui par la déportation de leaders indépendantistes. Nous reconnaissons cette odeur. Elle nous rappelle l’ordonnance Debré, l’exil de la reine RANAVALONA, du prince VINH SAN.

Comment ce Président de la République a-t-il pu faire reculer notre pays à ce point-là ? Comment en venons-nous en France à transformer des défenseurs du peuple en prisonniers politiques ? Est-il possible que notre président s’inspire de Poutine martyrisant Alexei Navalny ?

La méthode est mauvaise. Elle est brutale. Le nouveau gouvernement français doit revenir dans le dialogue et le respect des représentants des mouvements citoyens.

Gaza

Il faut trouver le chemin de la paix. Reconnaître l’État de la Palestine, ordonner le cessez-le-feu. Arrêter la folie de Netanyahu. Organiser la paix.

Ukraine

Défendre indéfectiblement la souveraineté et la liberté du peuple ukrainien ainsi que l’intégrité de ses frontières.

Nous avons bien entendu le secrétaire général du RN à La Réunion s’exprimer sur notre 20 désanm. Nous sommes inquiètes pour notre culture, pour notre identité réunionnaise : nos ancêtres ne sont pas gaulois. Notre histoire doit être enseignée, notre langue défendue et parlée. Le RN veut scier nos racines.

Nous appelons toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais à aller voter dimanche prochain. Pour la mémoire de nos ancêtres (qui n’étaient pas gaulois), de nos parents qui ont lutté contre la haine et la violence raciste. Pour un meilleur avenir pour nos enfants. Pour une jeunesse qui réussit. Pour l’égalité et la justice sociale. Pour la liberté de vivre, d’exister et de choisir pour soi-même.