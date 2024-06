[Communiqué] Sharif Bemat soutient Imrhane Moullan contre l’UMPS

Communiqué

Législatives 2024 dans la 4ème circonscription de La Réunion : Sharif BEMAT appelle à faire barrage au candidat « UMPS » David LORION et à voter pour Imrhane MOULLAN

Dès l’annonce de la dissolution de l’Assemblée Nationale, je me suis porté candidat à la candidature dans la 4ème circonscription de La Réunion (Saint-Pierre, Petite-Île, Saint-Joseph) auprès des instances nationales de RENAISSANCE.

Mais, comme aux législatives 2022, l’investiture de la Majorité Présidentielle (En Marche) m’a été refusée au motif qu’il ne fallait pas gêner le candidat Macron-compatible David LORION qui est soutenu localement par les fidèles macronistes Cyril MELCHIOR (président du Département), Serge Hoarau (maire de la Petite-Île), Erika Bareigts (maire PS de Saint-Denis) qui a un « accord partiel en misouk » avec Michel FONTAINE (président LR 974) depuis les Régionales 2021.

Cette fois je n’irai pas au combat tant les dés sont pipés et devant ces manipulations, magouilles, intox et chausse-trapes, je prends mes distances avec le parti présidentiel RENAISSANCE !

À titre personnel, j’appelle à voter pour celui dont le positionnement politique, les valeurs, les qualités (en particulier la sincérité) se rapprochent le plus de mes convictions de Centre-Droit (ma famille politique d’origine) : par ses combats notamment pour le pouvoir d’achat et contre la hausse intercommunale des impôts locaux, pour la transition écologique et contre l’incinérateur de Pierrefonds, Imrhane MOULLAN est le candidat le mieux placé pour rassembler les forces de Droite et du Centre au 1er tour, et battre la députée NUPES 974 sortante au 2nd tour.

Je dénonce fermement la situation ubuesque actuelle à La Réunion et les arrangements d’arrière-cuisine qui portent atteinte à la démocratie locale et je donne rendez-vous aux Saint-Pierrois en 2026 pour les élections municipales, déterminé à défendre les intérêts de notre territoire avec transparence et intégrité.

Sharif Bemat

Ancien candidat aux élections législatives sur la 4ème circonscription de La Réunion