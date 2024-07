[Communiqué] Savane de Plateau Caillou : Pour une suspension immédiate du chantier

Les Écologistes-EELV demandent la suspension immédiate du chantier de la "ZAC Savane des Tamarins" à Plateau Caillou et la mise en place d'une véritable concertation publique, suite au début des travaux sans information préalable des riverains et en dépit des nombreuses préoccupations environnementales et logistiques.

Le chantier de la « ZAC Savane des Tamarins » vient de commencer à la grande surprise des riverains qui n’étaient pas informés et voient aujourd’hui les engins détruire la savane sèche de Plateau Caillou, un site unique à La Réunion.

La SEDRE qui est le maître d’ouvrage de cet aménagement se retranche derrière l’avis favorable donné par le commissaire enquêteur au terme de l’enquête publique de 2021. Cependant, la lecture attentive du rapport montre que seulement neuf personnes, pas une de plus, y ont contribué ! Or, il y a plus de dix mille habitants à Plateau Caillou ! Comment peut-on autoriser un tel projet sur la base de l’avis de neuf personnes ? D’autant plus que ces neuf avis ne sont pas favorables au projet !

Ce chantier doit aboutir à la construction de plus de trois milles logements, d’une zone commerciale de 24 000 m2 ainsi que des parkings. Dans ce projet, deux points sont particulièrement inquiétants : la capacité à se déplacer pour les futurs habitants et leur accès demain à l’eau potable.

En effet, dans plusieurs avis, l’Autorité Environnementale (AE) rappelle que la connexion de la ZAC avec le réseau de transport en commun n’a toujours pas de réponse satisfaisante, ces 3000 logements et la nouvelle zone commerciale vont générer un intense trafic routier rendant problématique l’entrée et la sortie de la zone.

Quant à la question de la ressource en eau potable pour les futurs habitants, elle est elle aussi problématique en l’absence d’usine de potabilisation.

A l’heure où la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette) qui vient d’entrer en vigueur, préconise de diviser par deux les surfaces bétonnées d’ici 2031, il est impensable de sacrifier 90 ha de savane sèche !

C’est pourquoi, nous demandons solennellement à la SEDRE de suspendre immédiatement ce chantier et de mettre en place une véritable concertation publique afin de rencontrer et d’écouter les riverains !

Geneviève Payet,

Secrétaire Régionale Les Ecologistes-EELV

Jean-Pierre Marchau,

élu Les Ecologistes-EELV