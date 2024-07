[Communiqué] Santé mentale : Espace d’échanges familles à Saint-Benoît ce samedi

La séance est animée par un Psychologue confirmé ainsi qu‘une Animatrice bénévole de l‘Association.

Date : Le Samedi 27 Juillet 2024

De 09H à 11H30

Adresse : GEM Les Flamboyants

65 Bis Rue Montfleury

97470 – Saint-Benoit

Pour vous inscrire

Tel : 06 92 56 52 02

Accueil

Permanence : Accueil des Familles ou des « Patients »

Les mardis de 9H30 à 15 H

Les jeudis de 9H30 à 15 H

Au local de l’Association 2, Chemin Belle-Eau

97441 – Sainte-Suzanne

Accueil Téléphonique : Du lundi au samedi de 9H à 17H au 06 92 56 52 02