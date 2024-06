[Communiqué] Richard Riani est candidat sur la 4ème circonscription

Communiqué

Le Rassemblement des Citoyens Réunionnais et Richard Riani se présenteront pas aux législatives 2024 dans la 4ème circonscription suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République le 9 juin.

L’heure est grave et le RCR appel les responsables politiques à du bon sens pour sauver notre démocratie.

Cessons les guerres intestinaux et mettons nos égos de côté pour redonner espoir au peuple.

Ne laissons pas le fascisme l’emporter le 07 juillet car nos aïeux ne nous pardonnerons pas les sacrifices faites pour La France. Tout seul on va vite mais ensemble on va plus loin.

Sauvons La France, sauvons la Démocratie d’un chaos irréversible.

RN vs Front populaire

Ceci n’est pas la finale de l’Euro 2024 en Allemagne mais les législatives anticipées avec la dissolution de l’Assemblée Nationale .

Et oui Jupiter(Macron) a-t-il fait un choix stratégique ou suicidaire ?

Réponse le 07 juillet avant la Finale France/Allemagne si mes prévisions sont bonnes ,à l’OlympiaStadium de Berlin le 14 juillet.

Mais en attendant la guerre des gangs a commencé avec des accords de la honte derrière la cuisine, la Vox populi aura le choix entre un

nouveau Front Populaire ou le Rassemblement National .

Les professionnels de la trahison sont de retour avec la zizanie à Droite et les désaccords entre Ericka et Huguette pour le leadership entre fanm dofé de gauche.

A force de brader la laïcité ou esquiver les sujets sur l’insécurité ,le pouvoir d’achat ou l’immigration, les électeurs de gauche et de droite sont désemparés dans ce West Side Story version Kréol.

Kom di gramoune bana zot la joué avec zalimèt et kan i bril a zot i di lo pèp fait un sursaut démocratique.

Le problème c’est que zot la oubli l’essentiel c’est-à-dire le bien être de la population face aux incertitudes de la vie provoquées par le réchauffement climatique et la guerre au porte de l’Europe.

L’heure est au bon sens pour sauver notre démocratie et redonner espoir au peuple et non aux galimatias pour voir kisa i sa va Matignon Non aux extrêmes qui menacent notre vivre ensemble et qui vont réveiller les vieux démons du fascisme.

Réveillons nos valeurs de l’humanisme démocratique du siècle des lumières .Tout seul on va vite mais ensemble on va plus loin.