[Communiqué] Regards croisés sur la mode engagée France-Chine

ECO Impact et l’association RUNway, en partenariat avec le Ministère des Affaires Étrangères, organisent en septembre à Paris et en novembre à La Réunion, un événement dédié à la mode durable et responsable pour célébrer le 60ème anniversaire des relations franco-chinoises, mettant en lumière les savoir-faire textiles des deux pays et favorisant les collaborations éthiques et durables.

ECO Impact et l’association RUNway annoncent leur prochain événement de mode durable et responsable “Regards croisés sur la mode engagée France-Chine”. Un événement labellisé pour le 60ème anniversaire de la relation franco-chinoise, qui vise à mettre en lumière les savoir-faire textiles traditionnels français et chinois tout en favorisant les échanges et collaborations entre les deux pays dans le domaine de la mode durable et éthique.

À la suite des événements suivis par plus d’une centaine de milliers de personnes à Shanghai et à Pékin en 2023, ECO Impact emmène à Paris et à La Réunion le savoir-faire et l’art textile du patrimoine culturel immatériel national de la Chine, pour en partager le charme, la virtuosité et les valeurs environnementales ancestrales auprès des professionnels de la mode, des institutions et du grand public en France.

Labellisé par le Ministère des Affaires Étrangères pour le 60ème anniversaire de la relation franco-chinoise, « Regards croisés pour la mode engagée France-Chine » a pour objectif d’offrir aux professionnels et aux consommateurs français une vision de la singularité et de l’histoire profonde de la culture textile chinoise et de son lien avec la préservation de l’environnement. Il s’agit également de créer des opportunités de collaborations durables et éthiques entre les designers et artisans français et chinois. Dans sa mission d’insertion, à travers cet événement, ECO Impact soutient une sociale et solidaire à l’intention des artisanes chinoises via la valorisation de leurs savoir-faire, permettant de donner du travail aux femmes éloignées de l’emploi dans la région du Yunnan.

L’événement aura d’abord lieu à Paris en septembre, au Salon Impact by Who’s Next, Porte de Versailles, puis au Centre Event Paris dans le 8ème arrondissement. Une sélection de pièces représentatives des meilleurs savoir-faire de la mode engagée venant de Chine et de France y sera exposée. Un accent particulier sera mis sur les créations textiles artisanales chinoises, qui incarnent des millénaires de technique et de savoir-faire. Parmi les designers français sélectionnés, plusieurs artisans et designers réunionnais représenteront le territoire, dont, entre autres, Bertrand Larrochelle, lauréat du concours de création de mode upcyclée, organisé par ECO Impact en 2023. En marge de l’exposition, une conférence destinée au public professionnel et aux institutions sera organisée pour échanger sur les opportunités économiques de la mode durable entre nos deux pays. Des ateliers de découverte et d’initiation à la broderie traditionnelle de l’ethnie Miao et à la teinture naturelle seront également proposés aux visiteurs.

La Réunion accueillera l’exposition en novembre, à la suite de l’événement parisien et dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Cette exposition verra la participation d’artistes, d’artisans couturiers et de designers engagés dans la mode éthique et responsable, et sera l’occasion de stimuler des collaborations créatives des deux côtés du monde, aussi bien en matière d’upcycling que de savoir-faire traditionnels. Elle aura lieu à Saint-Denis et sera organisée par l’association RUNway, le premier tiers-lieu entièrement dédié à la mode durable et responsable à La Réunion.

Un tiers-lieu qui ouvrira officiellement ses portes fin septembre 2024 et qui a pour mission de créer un écosystème autour de la mode responsable et circulaire sur le territoire. RUNway sera à la fois un lieu d’échanges, de créativité, de partage et de collaboration pour les professionnels du secteur textile et habillement à La Réunion, une vitrine du savoir-faire et du talent réunionnais de la mode responsable, et aussi un outil de sensibilisation et de formation grâce aux événements qu’il organise sur le territoire et au-delà.

“Regards croisés sur la mode engagée France-Chine” est un événement soutenu par l’ADEME International, organisé par ECO Impact et RUNway, en partenariat avec Le French Bureau Les Experts de la Mode Responsable.