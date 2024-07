[Communiqué] « Réélection de Yaël Braun-Pivet : l’imposture démocratique »

Cette réélection, soutenue par un accord politique douteux avec la droite de Laurent Wauquiez, montre un mépris flagrant à la volonté des électeurs

exprimée lors des dernières élections.

Le 7 juillet, 27 millions de Français ont voté pour un changement de direction. Cependant, une dizaine de jours plus tard, les mêmes figures restent en place, ignorant le signal fort envoyé par les électeurs. Le résultat de ce vote fût un appel clair à la mise en place d’une direction politique qui écoute et répond aux aspirations des électeurs, exigeant des politiques sociales justes et des mesures écologiques ambitieuses.

Le maintien de Yaël Braun-Pivet au perchoir de l’Assemblée Nationale, malgré une défaite claire de la macronie, est un affront. Les manœuvres

constitutionnelles utilisées pour assurer cette réélection démontrent une manipulation des règles, c’est un triste jour pour notre démocratie.

Les Français ont exprimé un soutien massif au programme du Nouveau Front Populaire, démontrant ainsi leur désir de relever les défis sociaux et environnementaux de notre société. Le Nouveau Front Populaire, bien qu’il n’ait pas obtenu la majorité absolue, a montré qu’il est le véritable porteur d’une vision sociale et écologique pour notre pays.

Nous restons déterminés à changer la vie des Français et à gouverner avec un Premier ministre du NFP, comme l’ont clairement indiqué les électeurs à travers leur vote fort en faveur du changement de cap qui doit avoir lieu pour le bien de notre pays et nous nous engageons à honorer cette confiance en travaillant sans relâche pour instaurer une gouvernance axée sur l’équité et la solidarité.

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste