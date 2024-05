[Communiqué] Rallye de Petite Ile-Sud Sauvage-ADA : Le tracé en détail

Le Rallye de Petite Ile-Sud Sauvage-ADA (#RPI24) propose quatre terrains de jeu pour les 99 engagés pour cette deuxième course du Championnat de la Réunion des Rallyes. Pour cette édition 2024, trois des épreuves spéciales (ES) proposées sont parcourues dans un sens inédit. Nous vous proposons un regard détaillé sur ces tracés concoctés par l’ASA Réunion.

La première étape, le samedi 11 mai, est constituée de deux tracés à parcourir sous forme de boucle avec un passage à l’assistance Domaine du Relais au terme des premières et deuxièmes boucles. Cet enchainement est à parcourir trois fois pour ce samedi.

ES1,3,5: Manapany (6,200Km) Inédit

Il s’agit du sens inverse de la spéciale 2023 du Rallye du Sud Sauvage dénommée alors Manapany les Hauts qui développait 4,620km lors de l’édition précédente.

Dans cette version, le tracé a pu être allongé de 2,000Km en positionnant le nouveau départ au tout début du chemin Jules Vienne, mais également en empruntant en totalité de la rue Joseph Lacarre jusqu’à 500m de l’intersection avec la RD3 rue Hubert Delisle en partie haute.

La spéciale démarre à 190m d’altitude par une immense allonge en quasi ligne droite de près de 900m avant de démarrer une succession de virages parfois très fermés jusqu’à l’intersection avec la rue Adénor Payet. Cette courte section de 500m en faux plat rejoint à droite le chemin des Bambous où les équipages retrouveront de la verticalité positive et de nombreuses épingles en sens montant permettant aux plus grosses cylindrées de faire la différence.

La première partie de la rue Joseph Lacarre est constituée de longs appuis à haute vitesse avant de retrouver une section d’épingles et de virages lents à partir de la ravine juste après l’intersection avec l’allée des Moutardiers. L’arrivée lancée est située à 560m d’altitude, soit une pente montante moyenne de près de 6%. Pas de chrono de référence.

ES2,4,6: Piton de Bloc (10,100Km)

Il s’agit de la nouvelle appellation du tracé 2022 et 2023 appelé Piton des Goyaves. Toutefois, cette version développe 200m de moins (au niveau de l’arrivée) que l’ancienne version.

Le départ est toujours situé sur la zone très fréquentée du Domaine Vidot à Montvert les Hauts à 650m d’altitude. Pour les gourmets, la charcuterie Turpin a une fabrique de réputées saucisses. Le départ permet aux bolides d’avaler en montée une longue ligne droite de 300m. Les spectateurs du Domaine Vidot entendront les moteurs à plein régime. Après 800m très rapides, le Chemin des remparts propose sur près de 5km des virages très rapides avec quelques épingles nécessitant une trajectoire au cordeau sur un revêtement de bonne qualité avant de culminer à 1137m d’altitude pour prendre la descente avec le chemin des Acacias à droite.

Le revêtement change brutalement avec du béton typique des terres agricoles. Nombreux freinages à la limite et cordes possibles avec néanmoins un risque majeur de crevaison ou de sortie de route notamment en cas d’humidité ou de pluie avérée. Les plus téméraires pourront y creuser des écarts substantiels, mais au prix d’une grosse prise de risque. L’usage habituel de cette section par les machines agricoles et les coulées de boue rendent l’adhérence incertaine et souvent précaire. L’intersection à gauche avec le chemin Denis Leveneur est parmi les zones spectateurs les plus fréquentées avec une quasi-obligation d’utilisation du frein à main tout en prenant garde à la présence des barres métalliques très glissantes. Les figures de style plus ou moins voulues y sont fréquentes. Les 1,400Km du chemin Denis Leveneur se parcourent sur un revêtement asphalte plus “smooth” mais avec quelques courbes piégeuses et des bolides ayant déjà sollicité les freins et pneumatiques dans la descente des Acacias. L’arrivée est située à 709m d’altitude.

Meilleur chrono récent : Dorseuil/De Berge Ford Fiesta Rally2 RSS22 : 8’10.3

La première étape propose donc 6 épreuves de vitesse (deux terrains différents) pour un total de 48,900Km.

La deuxième étape de ce Rallye de Petite Ile-Sud Sauvage-ADA (dimanche 12 mai) reprend le même format que la veille avec deux tracés à parcourir trois fois sous forme de boucle. Un passage par le parc d’assistance au Domaine du Relais est programmé avant chaque boucle.

ES7,9,11 Ermitage (5,800Km) Inédit

Ce tracé totalement inédit est la version inversée de Manapany Les Bas utilisées en 2022 et 2023. Dans cette configuration, place à un véritable toboggan sur lequel les plus petites des cylindrées pourraient bien créer la surprise.

Tout démarre en haut du chemin Jessy peu après l’intersection avec la RD3 à 600m d’altitude. Après une courte mise en températures des pneus, le chemin Jessy propose une succession de virages très variés allant de longs appuis à haute vitesse à des épingles très serrées sur un revêtement très agréable et relativement “grippeux”. Après un peu moins de 3km parfois très abrupts, les bolides prennent à gauche sur le chemin Adénot Payet au revêtement habituellement utilisé par des engins agricoles. Le revêtement y est parfois dégradé et/ou gravillonné et peut présenter en cas d’intempéries récentes de larges flaques de boue ou de terre rendant l’adhérence quasi nulle à haute vitesse. Cette section piégeuse à souhaits à travers les champs de canne à sucre est traditionnellement emplie d’une couche terreuse si la météo est au sec et de boue en cas d’intempéries. Les conditions d’adhérence y sont moins bonnes pour les premiers concurrents que pour les suivants lors du premier passage.

Les concurrents reprennent ensuite à droite la RD32 au profil radicalement différent sur lequel les bolides retrouvent du rythme à haute vitesse sur un revêtement très bon et lisse. Attention toutefois aux quelques pièges de virages se refermant avant l’ultime sprint menant à l’arrivée à 188m d’altitude. La pente moyenne de cette spéciale “gros cœur” est de 7,1 %.

ES8,10,12 Anse les Bas (8,300Km) Inédit

Pour ce tracé également, il s’agit du sens inversé d’une spéciale utilisée l’an passé alors dénommée Anse les Hauts. Cette configuration n’a jamais été proposée bien que plusieurs sections de cette spéciale fassent partie des classiques du Sud.

Le début de la spéciale (départ à 79m d’altitude) serpente à travers les champs de canne avec de longues allonges entrecoupées de virages parfois très fermés sous forme d’épingles. Le revêtement est constitué de béton sur le chemin Terrain Bache (2,450km) avant de retrouver de l’asphalte très rugueux pour la section de chemin Terrain Café (2,800km). Cette succession de très longues allonges moteur à plein régime entrecoupées d’épingles jusqu’à 160° soumet freins et transmissions à rude épreuve. Cette première partie recèle également nombre de “pas corde” tant certaines pierres enchassées peuvent provoquer crevaisons, bris de transmission, voire bris de suspension.

Les rescapés retrouvent ensuite la RD29 avec un 90 gauche présentant un changement de revêtement et un léger chaos. Cette section est traditionnellement très appréciée des spectateurs qui entendent les moteurs rugir du lointain avant un frein à main pour une nouvelle phase d’accélération “flat out”. La section d’un peu plus d’un kilomètre sur la RD29 permettra aux équipages de reprendre un rythme moins haché sur un faux plat très roulant avant de retrouver une section montante sur le chemin Julien Grosset (1,500km). La dernière section Grosset plus Rue des Francicéas est en sens montant parfois très franc présentant une variété de courbes parfois rapides, matinées d’épingles au dévers prononcé.

La deuxième étape du Rallye de Petite Ile-Sud Sauvage-ADA développe 42,300km chronométrés au long des six épreuves de vitesse (2 terrains différents).

Le total de cette première course de la saison de l’ASA Réunion propose donc 91,200km face à la montre en deux étapes et douze secteurs de vitesse. Cette épreuve s’étend de 79m à 1137m d’altitude rendant le compromis technique obligatoire. Aucune solution parfaite n’existe pour l’ensemble de la course et les équipes devront arbitrer des choix stratégiques pour espérer tirer la quintessence des mécaniques et des châssis.