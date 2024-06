[Communiqué] Présentation des résultats du programme de recherche sur le recyclage agricole des Produits Résiduaires Organiques Soere Pro Réunion

En 2019, pour la première fois à La Réunion et la seconde fois en France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a homologué un engrais issu de la valorisation des eaux urbaines, produit à la station d’épuration du Grand Prado à Sainte-Marie : FertilPéi. Cette homologation qui répond à des critères d’exigence réglementaires très stricts en matière d’innocuité, est le résultat du travail en collaboration de nombreux acteurs. Cette avancée majeure en matière d’économie circulaire a notamment été possible grâce au retour d’expérience d’un programme de recherche en environnement d’envergure, initié en 2013 et unique dans les Dom : le Soere Pro Réunion. Ce programme piloté par le Cirad, et soutenu dans une démarche volontariste par runéo et la Cinor, étudie les performances agro-environnementales sur le long-terme de FertilPéi sur la culture de canne à sucre, en comparaison à d’autres fertilisants organiques et de synthèse. Il s’agit de lisiers de porc et de volaille, ainsi que d’un engrais chimique importé.

A l’occasion du troisième Conseil Scientifique d’Orientation du programme de recherche, prévu les 6 et 7 juin 2024, et après 7 années d’apport des fertilisants testés, le Cirad est en mesure de présenter les résultats obtenus sur un cycle complet de canne à sucre. Le centre de recherche dévoile ainsi une évaluation multicritère de ces pratiques fertilisantes à la fois sur la production de la plante, le sol et l’environnement. Celle-ci confirme l’efficacité et les avantages agronomiques liés à l’utilisation de FertilPéi, en comparaison d’autres fertilisants organiques. Sur le plan environnemental, l’engrais produit au Grand Prado contribue également à une meilleure richesse des sols et des émissions moindres de gaz à effet de serre. L’enjeu est de poursuivre le suivi, sur le long terme, de la présence de substances traces dans les fertilisants utilisés, et la dynamique de ces éléments dans les sols. L’objectif est de confirmer, au fil des années et des cycles de canne, les résultats quant à l’utilisation et l’innocuité de FertilPéi et des fertilisants organiques de manière plus large.

Le Soere Pro Réunion contribue ainsi à rationaliser et objectiver la prise de décision par les pouvoirs publics en matière de valorisation agricole des fertilisants organiques à La Réunion, ainsi que pour les autres Dom, et potentiellement d’autres territoires évoluant dans un contexte similaire.

De meilleurs rendements et des sols plus riches avec FertilPéi, en comparaison à d’autres fertilisants organiques et de synthèse

Les résultats, après sept années d’apport, confirment la possibilité de substituer une partie importante des engrais chimiques importés par des fertilisants organiques sur les sols de La Réunion, tout en maintenant les rendements et la qualité de la canne à sucre. L’étude d’un cycle complet de canne permet d’aller plus loin dans les conclusions en démontrant que le recours à des fertilisants organiques tel que FertilPéi améliore la fertilité phosphatée, et dans une moindre mesure azotée, des sols.

FertilPéi, en particulier, présente un intérêt pour l’apport de ces deux éléments nutritifs majeurs pour la canne, tout en entretenant une meilleure activité biologique des sols, sans modification de la biodiversité observée. En lien avec ces améliorations, de meilleures rendements sont observés avec l’apport de FertilPéi, ce qui en fait un engrais attrayant et vertueux à la fois sur le plan économique et pratique. Il permet en effet le recours à un produit local, issu de la valorisation de nos eaux urbaines, et ainsi une baisse des achats et transports liés à l’importation d’engrais chimiques. Son conditionnement sous forme de granulés facilite également le stockage, le transport et l’épandage en limitant les pertes par volatilisation.

Le suivi de l’innocuité des fertilisants organiques en milieu tropical, à travers l’étude de leurs effets environnementaux sur le long-terme

Au-delà de l’aspect agronomique, le dispositif Soere Pro a pour objectif de suivre, grâce à des capteurs et des analyses régulières, l’effet des fertilisants organiques sur les écosystèmes cultivés à La Réunion à travers l’exemple de la canne à sucre, et d’évaluer les risques potentiels associés à leur utilisation. La présence d’éléments qui pourraient être apportés par ces fertilisants et leur effet sont ainsi suivis, sur le long terme, dans différents compartiments de l’environnement, à savoir le sol, les organismes vivants du sol, la canne et l’atmosphère.

Les résultats de cette évaluation multicritère démontrent que le recours à FertilPéi est intéressant d’un point de vue climatique avec une production de gaz à effet de serre et d’ammoniac atmosphérique moins élevée qu’avec l’utilisation de lisier de porc ou d’engrais chimique à base d’urée.

L’étude reflète également le haut niveau d’hygiénisation de FertilPéi, que permet son procédé de production spécifique à la station d’épuration du Grand Prado. Les matières issues de l’épuration des eaux y subissent, en effet, différentes étapes de traitement dont une digestion, un séchage à plus de 100°C et un chaulage qui suppriment les organismes pathogènes habituellement recherchés.

Finalement, les résultats, comme pour les Conseils Scientifiques d’Orientation précédents, permettent de confirmer l’innocuité des fertilisants organiques testés. La présence et la diversité des vers de terre dans le sol en sont un marqueur important. Il s’agit de rester attentifs et de poursuivre la recherche et le suivi, sur le long terme, de substances traces dans ces fertilisants et les différents compartiments de l’environnement, ainsi que leur dynamique dans les sols. L’objectif est de suivre, au fil des années et des cycles de canne, l’absence de risques potentiels associés à l’utilisation de FertilPéi et des fertilisants organiques de manière plus large.

Engagés en matière de responsabilité environnementale et de développement durable, la Cinor et runéo poursuivront le partage et les échanges avec les parties prenantes autour de cette recherche et des enjeux associés. Les résultats présentent, en effet, une utilité sur les questions d’agronomie et d’économie circulaire sur le territoire, mais aussi un retour d’expérience pour la métropole, la production de canne à sucre, et la culture en milieu tropical.

Le Soere Pro Réunion

Les Systèmes d’Observation et d’Expérimentation au long terme pour la Recherche en Environnement étudiant le recyclage agricole des Produits Résiduaires Organiques s’inscrivent dans un programme national de recherche en environnement, mené sur un réseau de 4 sites d’observation principaux, dont un implanté sur l’île de La Réunion, unique territoire domien associé au dispositif.

Le dispositif Soere Pro Réunion a été mis en place en octobre 2013 sur la station expérimentale de La Mare à Sainte-Marie. Equipé de nombreux instruments de suivi et de mesure, il permet de suivre les effets agronomiques et environnementaux, au niveau du sol, des organismes du sol, de l’air et de la plante, de l’utilisation de fertilisants organiques sur les écosystèmes cultivés à La Réunion, à travers le cas particulier de la canne à sucre.

Le Cirad

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement a pour mission de contribuer, par la recherche, en partenariat, au développement des filières agricoles et agroalimentaires, tout en préservant l’environnement et la biodiversité.

L’île de la Réunion accueille le deuxième dispositif du Cirad en France, après Montpellier avec pour objectif de conforter le rôle de La Réunion, comme plateforme européenne de recherche en milieu tropical, de renforcer l’articulation entre sciences et pratiques au service du développement de la production agricole et agro-alimentaire de l’île, de promouvoir une agriculture compétitive dans une dynamique agro-écologique et de sauvegarder la biodiversité dans les écosystèmes naturels.