[Communiqué] « Pour le handicap, allons met en lèr band zaidan »

La Plateforme de Ressources des Aidants de l'Est (PRA), portée par le collectif inter-associatif du médico-social, organise en partenariat avec la ville de Saint André et son Pôle Handicap, une matinée festive et d'information le samedi 06 juillet 2024 de 8h30 à 12h30 sur le marché forain de Saint-André.

LE CONTEXTE

Il s’agit du premier événement organisé par la Plateforme de Ressources des Aidants Est pour mettre en avant les personnes qui accompagnent des proches(familles, parents, conjoints, amis) en situation de handicap au quotidien. Dispositif expérimental soutenu par l’ARS et le Département, la Plateforme existe depuis 2023 et a pour mission d’apporter du soutien, de l’écoute et une lisibilité sur les actions existantes pour soulager le quotidien de l’aidant. Après un an et demi de présence sur le bassin Est, la PRA organise une journée festive et d’information à destination du grand public, ouvert à tous les âges sur la matinée du 06 Juillet, de 8h30 à 12h30 sur la place du marché forain de Saint André. Dans le cadre de cet événement, nous avons sollicité la participation des différents acteurs impliqués dans le domaine du handicap et de l’inclusion à La Réunion. En lien avec l’appui de la Communauté 360, la veille sociale effectuée sur le territoire permet la centralisation des informations afin de rendre accessible et compréhensible aux personnes concernées. En effet, de nombreuses initiatives sont développées sur le territoire réunionnais et l’intérêt de cette manifestation est de mettre en avant l’engagement de ces acteurs, notamment dans cette partie de l’île.

LE CONTENU

Pour cette matinée nous pouvons compter sur la présence d’associations de parents, des associations sportives et de loisirs, mais aussi entre autres du GIP SAP et du groupe CRC qui présenteront leurs actions à destinations des aidants. Afin de rendre cette journée festive et conviviale, nous proposerons tout au long de la matinée, des activités, un espace bien-être et des jeux de sensibilisation. À partir de 10h00 jusqu’à la clôture de cet événement, nous aurons le groupe D-Tour qui proposera une animation musicale.

Où ?

L’événement se déroulera sur la place du marché forain de Saint André, à proximité de la Gare Routière.

Pour qui ?

Cette manifestation est ouverte à tous. Entièrement gratuite, que ce soit la participation aux ateliers, à la structure gonflable et aux diverses activités. Plus d’informations au 06 92 21 96 84, M. RAKOTONDRASOA Orlando – Coordonnateur de la Plateforme de Ressources des Aidants Est.