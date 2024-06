[Communiqué] NEXA facilitateur de réflexion ou de projets

DES TERRES DE CHANTIERS QUI POURRAIENT MIEUX ETRE EXPLOITÉES

Ce jeudi 6 juin près de trente participants étaient présents pour échanger sur le devenir des Terres excavées à La Réunion.

Selon le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) les terres excavées sont définies comme « des sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels extraits de chantiers de construction qui sont considérés comme des déchets si elles ne sont pas réutilisées sur le site d’origine ».

Mme Emeline Techer représentante de la CERBTP spécialiste de la gestion des déchets du BTP, a rappelé que la quantité de terres excavées non polluées représente à La Réunion 498 kilotonnes en 2021, selon les déclarations des installations classées. En réalité ce volume serait plus important et constitue souvent des dépôts sauvages. Un vrai souci de traçabilité se pose et incombe à tous : constructeurs publics et privés, bailleurs sociaux, structures publiques, centre de gestion des déchets, etc. Il est de la compétence de l’Etat à travers la DEAL de surveiller ce sujet et de faire le lien avec la réglementation. Pourquoi ne pas mieux valoriser ces terres ?

L’optimisation de la gestion des Terres Excavées, est une problématique notamment évoquée dans le Plan Régional d’Actions en Faveur de l’Economie Circulaire, document annexé au nouveau Plan Régional de Prévention des Déchets de la Région Réunion.

NEXA COMME ENSEMBLIER

Nexa, facilitateur de projets structurants pour La Réunion, et la CERBTP se sont accordés pour réunir une diversité d’acteurs concernés afin d’engager une réflexion ouverte sur cette problématique du territoire.

Pour Pascal PLANTE, Président de Nexa, « l’Agence de développement économique fait le lien entre les stratégies régionales en vigueur ou à mettre en place, et les besoins du terrain. Elle permet à travers des ateliers dynamiques et bien ciblés de partager des problématiques et de mieux les traiter. Nous avons ce matin des entreprises, constructeurs, institutionnels, bureaux d’étude et chercheurs contents d’être réunis ».

Les projets présentés ont permis d’inspirer les acteurs locaux par des initiatives potentiellement intéressantes à développer à La Réunion. Dans le domaine agricole, le BRGM – la DEAL- la CERBTP ont mis en place un protocole sur la valorisation des terres excavées. Il permet aux agriculteurs de bénéficier de terres pour aménager leurs terrains dans les règles de l’art. Ce nouveau protocole gagne à être connu et utilisé.

Dans un autre registre, Martin Picard de Nexa organisateur de l’atelier, a présenté plusieurs initiatives à l’international, en hexagone, qui démontrent la faisabilité d’une filière de valorisation des terres excavées dans la construction. Plusieurs expérimentations ont mis en évidence la possibilité d’utiliser du béton en « terre coulée » qui a l’avantage d’être solide et de réduire l’impact carbone du matériau pour construire des bâtiments publics.

D’autres exemples ont été détaillés par Qualitropic, le Laboratoire PIMENT de l’Université de La Réunion et le laboratoire CEREMA : des projets notamment dans la ZOI expérimentent la fabrication de briques de terre crue compressée en mélange avec des fibres végétales. Autant de modèles d’éco-conception à développer localement.