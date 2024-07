[Communiqué] Mobilisons-nous contre le RN !

Dimanche prochain, faisons à nouveau front contre le climatoscepticisme, contre la haine, contre l’intolérance, contre la violence, contre la stigmatisation et contre la ségrégation !

Faisons front solidairement pour les 3,3 millions de Françaises et de Français binationaux et binationales, pour les 50 % de femmes de ce pays, pour les personnes racisées que nous sommes ou dont nous partageons l’inquiétude, pour les personnes LGBT, pour les associations environnementales et d’aide à la personne inquiètes pour l’avenir de leurs activités ! Faisons front aussi pour la sauvegarde de notre environnement !

Nous dénonçons la stratégie abjecte du RN qui, après avoir longtemps délaissé les questions environnementales, fait maintenant de la dénonciation d’une supposée « écologie punitive » sa nouvelle arme électorale. Quelle honte pour ce parti dramatiquement à côté des enjeux environnementaux et climatiques !

Nous rappelons que le président du RN s’est prononcé à plusieurs reprises contre le Pacte Vert qui a pourtant permis de booster les ambitions climatiques de l’Union européenne avec des objectifs comme la réduction de 55 % des émissions nettes d’ici 2030 par rapport à 1990, la fin des ventes des véhicules thermiques neufs à l’horizon de 2035, ou encore l’objectif de 42,5 % d’énergies renouvelables d’ici six ans. Ces avancées significatives seraient menacées si l’extrême droite parvenait à une percée. Nous rappelons également que de nombreuses associations environnementales tirent la sonnette d’alarme sur l’approche industrielle et extractiviste catastrophique concernant les espaces naturels comme les forêts.

À l’heure où les derniers rapports du GIEC nous incitent à des politiques de sobriété, le RN, démagogue, estime qu’il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre sans modifier nos modes de vie.

Laisser le RN accéder au pouvoir serait synonyme de régression sur le plan de l’écologie. Le danger est réel.

Mobilisons-nous contre le RN !

Votons pour les candidats du NFP !