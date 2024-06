[Communiqué] Ludovic Sautron, candidat sur la 1re : « Nous allons nous battre pour que notre société réunionnaise soit mieux préparée à ce monde qui change »

Après 2017 et 2022, la bâtonnière Léopoldine Settama-Vidon se lance une nouvelle fois dans la course des législatives dans la 5e circonscription, accompagnée cette fois-ci de Ginot Rajany comme suppléant. Sans étiquette, mais soutenue par la droite saint-andréenne, Sabrina Ramin, Marco Boyer ou encore Daniel Gonthier, elle présente ses motivations et ses propositions. « On ne peut plus avoir le même logiciel, on doit réécrire une nouvelle page qui soit entendable », clame-t-elle.