[Communiqué] Lettre ouverte de questionnement aux 61 candidats

PRÉAMBULE.

Dans le contexte mondial, national particulièrement violent et conflictuel, et surtout local de LA RÉUNION, où nous subissons un différentiel de 7 milliards d’€ entre les 7,4 milliards d’€ d’ importations et 0,432 milliard d’€ d’ exportations (soit 432 millions) et un taux de 80 % de dépendance aux importations alimentaires dont plus de 50 % des aliments importés sont ultra transformés et de très mauvaise qualité nutritionnelle, entraînant des taux de maladie, de chômage, et de seuil de pauvreté catastrophiques atteignant le double de la métropole,

afin d’éclairer les électeurs sur un sujet aussi essentiel que celui de « la sécurité et la qualité alimentaires »,

OASIS RÉUNION a décidé de vous poser UNE SEULE QUESTION.

Pourquoi cette question ?

1. Parce qu’elle touche un domaine primordial, car vital : MANGER qui est la priorité des priorités et qui concerne tout le monde, quotidiennement, plusieurs fois par jour.

2. Parce que nous redoutons que la définition officielle de la souveraineté alimentaire , qu’aucun des institutionnels questionnés n’a encore voulu ou pu nous donner, ne porte que sur un objectif de QUANTITÉ d’aliments tout en négligeant complètement leur QUALITÉ et leur IDENTITÉ CULTURELLE…

L’objectif d’une SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE partout, et donc bien évidemment à LA RÉUNION, fait incontestablement consensus, et on le lit à longueur de colonnes dans la presse et on l’entend à longueur de discours politiques…

Mais de quoi s’agit-il exactement ?

N’y aurait-il pas un malentendu gravissime ?



QUESTION AUX 61 CANDIDAT.E.S. Êtes-vous bien d’accord avec cette définition de la souveraineté alimentaire issue du 1er Forum de la Souveraineté Alimentaire (Mali, 2007) : « La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiquement saines et durables, et leur droit de définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. » Elle s’appuie sur « le Droit à l’Alimentation » qui fait partie des Droits de l’Homme redéfinis et adoptés en 1948 par tous les États membres de l’ONU (qui sont désormais 193). ◻︎ OUI ◻︎ NON Si NON, pourquoi ?

Et dans ce cas, quelle est votre définition ?

— Recommandations :

Merci de répondre au plus vite, afin de nous permettre :

Voici notre vidéo pour attirer l’attention des Réunionnaises et Réunionnais sur l’importance de vos réponses.

Bonne campagne à toutes et tous, dans le respect, l’écoute, le dialogue, au service de tous les Réunionnaises et Réunionnais.

Le comité de pilotage.

Collectif citoyen Oasis Réunion

« Il est possible de nourrir « sainement » et « durablement » La Réunion en se passant des pesticides et des engrais de synthèse. On préserve ainsi les ressources en eau et la biodiversité, tout en émettant moins de gaz à effet de serre. »

Lire la synthèse de l’article « L’autosuffisance alimentaire est-elle possible à La Réunion ? » ici

Gilles Billen, directeur de recherche émérite au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Le collectif citoyen OASIS RÉUNION (qui regroupe déjà plus de 43 000 signataires sur son) a décidé d’interpeller les 61 candidates et candidats qui seront présents au premier tour des élections législatives afin de pourvoir les 7 sièges de députés de LA RÉUNION.