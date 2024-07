[Communiqué] Les Ecologistes-EELV appellent à la mobilisation : « Menaces sur la savane de Plateau Caillou »

En 2017 et en 2018, Europe Écologie Les Verts Réunion avait organisé plusieurs conférences de presse pour alerter sur le projet d’aménagement de Plateau Caillou baptisé « ZAC Renaissance III ». Il s’agissait déjà à l’époque de bétonner la savane sèche pour urbaniser (logements sociaux et habitats privés), créer une immense zone commerciale (avec galeries, parkings, bretelles d’accès) et permettre l’implantation par le groupe Hayot du plus grand hypermarché de La Réunion. Nous dénoncions alors un aménagement de l’ouest favorisant la spéculation immobilière, le bétonnage et la gentrification.

Aujourd’hui, le projet « Renaissance III » revient sous le nom de « ZAC Savane des Tamarins ». Si le nombre de logements et la superficie de la zone commerciale sont légèrement revus à la baisse, ce sont néanmoins 90 hectares de savane sèche qui vont être détruits ! Or, la savane recèle une biodiversité remarquable avec la présence d’espèces végétales et animales protégées. Le coût environnemental est énorme.

Quant aux agriculteurs et éleveurs, ils s’inquiètent avec raison sur la pérennité de la ressource en eau avec demain une multiplication prévisible des maisons avec piscine.

Tous les habitants de Plateau Caillou connaissent aussi les difficultés actuelles de circulation lorsqu’il s’agit de rejoindre Saint-Paul ou la route des Tamarins, qu’en sera-t-il demain avec l’implantation de milliers de logements et en l’absence de transports collectifs performants ?

Alors que la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette des sols) vient d’entrer en vigueur, il est impensable que les élus de l’Ouest sacrifient 90 ha de savane sèche !

Alors que les pelleteuses et les bulldozers entrent en action, nous ne pouvons rester silencieux face au massacre de notre patrimoine naturel ! C’est pourquoi, nous appelons toutes celles et ceux qui tiennent à la préservation de ce patrimoine, à participer à la mobilisation organisée par le collectif « Protège nout’ savane » ce dimanche 21 juillet 2024 à Plateau Caillou.

Geneviève Payet, Secrétaire Régionale Les Ecologistes-EELV

Jean-Pierre Marchau, élu Les Ecologistes-EELV