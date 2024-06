[Communiqué] Le Rassemblement National montre son vrai visage et insulte la mémoire de l’esclavage

Dans une interview accordée à Réunion 1ère, Johnny Payet, maire RN de la Plaine des Palmistes, a déclaré qu'il fallait "arrêter de parler d’esclavage" et a exprimé son opposition à la Fet Kaf et aux festivités du 20 décembre. Le parti Pour La Réunion condamne fermement ces propos, les qualifiant d'insultants à la mémoire des victimes de l'esclavage et de l'engagisme.

Dans une interview accordée à Réunion 1ère ce mardi 18 juin, Johnny Payet, maire RN de la Plaine des Palmistes, a exprimé une position aussi claire que lamentable. Il conviendrait, selon le secrétaire départemental du Rassemblement National, « d’arrêter de parler d’esclavage ». Lors du même entretien, Johnny Payet s’est également positionné contre la Fet Kaf et toute forme de festivités pour le 20 décembre.

Nous condamnons avec la plus grande force ces propos qui sont une insulte à la mémoire de nos aînés, victimes de l’esclavage et de l’engagisme et qui ont bâti La Réunion au prix de leur sueur, de leur sang et de leurs larmes. Jamais nous ne cesserons d’affirmer leur existence, de saluer leur résistance et de rappeler l’abomination que furent la traite négrière et l’esclavage colonial qui restent pour l’humanité une tache indélébile !

La position exprimée par le maire de la Plaine des Palmistes, Johnny Payet, dévoile le vrai visage du Rassemblement National. Elle préfigure nettement de la façon dont l’histoire sera revisitée par l’extrême-droite si celle-ci accédait au pouvoir. L’Histoire des Outre-mer et le devoir de mémoire seront jetés dans les fosses de l’oubli. C’est une alerte et un appel à la plus grande vigilance ! Le projet raciste et xénophobe du Rassemblement National est contraire aux valeurs humanistes et solidaires qui sont les ciments de notre culture réunionnaise.

Le dimanche 30 juin, jour d’élections législatives, sera l’occasion de condamner ces propos et de dire notre attachement à notre Histoire et au devoir de mémoire !

POUR LA REUNION