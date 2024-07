[Communiqué] « Le Nouveau Front Populaire est la seule force politique capable d’incarner le progrès social »

Réunie en Assemblée générale ordinaire le 29 juin 2024, l’Union des Familles Laïques a adopté le principe de la motion suivante :

La décision irresponsable du Président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale plonge notre pays au bord du gouffre. Celui qui s’est fait élire par deux fois en se présentant comme le rempart contre l’extrême droite a pris le risque

inconsidéré de lui o:rir les clés de Matignon. Nous ne nous y résignerons jamais !

L’heure n’est plus à pinailler autour des rancœurs et des reproches légitimes que certains méritent. Comme nous l’avons écrit, « un gouvernement du Rassemblement national mettrait en œuvre des politiques de régression sans précédent dans tous les domaines : sociaux, sociétaux, économiques, culturels et

démocratiques ». Les premiers signes de libération de la haine et de la violence se font d’ores et déjà sentir. Au-delà de la politique gouvernementale de fragmentation et de recul des solidarités que mènerait un gouvernement d’extrême droite, c’est

bien la cohésion et la paix sociales qui sont en jeu. Pour cette raison, nous avons la responsabilité morale de tout faire pour empêcher que cela n’advienne.

En tant que mouvement familial progressiste — cofondé par André Fortané, résistant déporté au camp de Dora — qui œuvre depuis 35 ans auprès des citoyens et des familles pour l’avènement d’une véritable République laïque et sociale, et

parce que la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité peuvent dans huit jours faire un bond de 80 ans en arrière et finir d’effacer les conquis du CNR, l’UFAL considère que :

• Le Nouveau Front Populaire est la seule force politique que l’on doit soutenir et capable d’incarner le progrès social ;

• Au second tour, aucune voix ne doit manquer aux candidats républicains opposés aux candidats d’extrême droite et ce quelle que soit leur appartenance partisane.

Le 7 juillet, ne vous demandez pas si vous devez vous déplacer pour faire barrage au Rassemblement national, courez voter pour la République indivisible, laïque, démocratique et sociale !