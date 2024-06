[Communiqué] Le Mouvement Associatif de La Réunion appelle à agir contre les partis qui prônent le repli sur soi et le rejet de l’autre

Le Mouvement Associatif de La Réunion appelle appelle à la mobilisation de chacun et chacune pour aller voter les 30 juin et 7 juillet afin de favoriser l’engagement pour construire une société plus juste, plus durable, plus démocratique, résolument plus humaine.

Résultats des élections européennes et dissolution de l’Assemblée Nationale

Le Mouvement Associatif de La Réunion appelle à la mobilisation du monde associatif afin de prendre toute sa part pour la défense de nos valeurs et pour faire société.

Le Mouvement Associatif de La Réunion appelle les associations à agir contre les partis qui prônent le repli sur soi et le rejet de l’autre.

D’abord parce que les conséquences peuvent être dramatiques pour notre démocratie et nos libertés associatives et publiques.Partout où l’extrême droite a pris le pouvoir, elle n’a eu de cesse de s’en prendre à la vie associative et à ceux qui font association.

Ensuite parce que nous avons la certitude qu’une autre voix est possible.

Le Mouvement Associatif de La Réunion appelle :

– à la mobilisation de chacun et chacune pour aller voter les 30 juin et 7 juillet afin de favoriser l’engagement pour construire une société plus juste, plus durable, plus démocratique, résolument plus humaine.

Le Président du Mouvement Associatif de La Réunion.

Frédéric SALVAN

Le Mouvement Associatif de La Réunion : notre rôle est de défendre la place fondamentale des associations, de plaider pour des politiques publiques en faveur de la vie associative.

Le monde associatif est une force à La Réunion. Il représente 16000 associations, 55000 bénévoles, + de 20000 salariés.

Nos membres : CRAJEP – Ligue des Droits de l’Homme – Ligue de l’Enseignement – UDAF – URIOPSS – Réunion Bénévolat – SOLIDARNUM