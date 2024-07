[Communiqué] La gouttière anti-moustique de Verléo récompensée

Le communiqué de la préfecture :

Forte du succès de ses précédentes éditions, la Grande Exposition du Fabriqué en France revient pour sa quatrième édition, au Palais de l’Elysée, à la mi-octobre.

Initié par le président de la République en 2020, et ouvert au public, cet événement met à l’honneur les entreprises, les artisans, les producteurs, les industriels et les associations engagés dans une démarche de fabrication française.

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, a réuni le jury de sélection des produits le 15 juillet 2024. Ensemble, ils ont départagé les produits issus de la pré-sélection régionale.

Le jury a collégialement départagé les produits afin d’en choisir un par département et 19 « Coup de cœur ». Ce sont donc 122 produits qui ont été sélectionnés parmi 2200 dossiers déposés pour la Grande Exposition du Fabriqué en France.

Ces produits lauréats sont des objets du quotidien, des spécialités locales ou des innovations qui illustrent la richesse des savoir-faire français et de ses territoires :

– 47% des lauréats sont des produits industriels, 33% artisanaux et 10% alimentaires.

– Parmi les entreprises sélectionnées, 14% sont des start-ups, 16% des TPE, 46% des PME, 9% des ETI, 3% de grandes entreprises, et une association.

Le nombre constant de dossiers déposés, année après année, démontre l’envie de nos entrepreneurs partout sur notre territoire de partager leur savoir-faire. Ces derniers témoignent, au-delà de leur seul nombre, de l’excellence qu’incarne la production française dans toute sa diversité, du produit alimentaire à l’objet d’art, des savoir-faire centenaires à l’innovation de rupture, qui a bénéficié grâce au plan France 2030 d’un soutien inédit et massif.

Rendez-vous à la mi-octobre 2024 au Palais de l’Elysée pour admirer les produits lauréats !

Pour Olivia Grégoire : « On parle bien souvent de notre patrimoine culturel, culinaire ou encore de la richesse de nos paysages, et à raison, mais nous avons la chance de pouvoir compter, en France, sur un immense patrimoine entrepreneurial et de savoir-faire, parfois séculaires. Ce patrimoine là c’est aussi l’identité de nos régions et départements, il fait vivre notre économie locale et fait rayonner la France à travers le monde. Cette exposition c’est l’occasion de renforcer la visibilité du savoir-faire à la française et de valoriser le travail assidu de nos entrepreneurs. Un immense bravo à toutes nos entreprises candidates, mes félicitations aux lauréats et hâte de découvrir en octobre leurs bijoux. »

Outre-Mer :

– 971 Guadeloupe – Maravilla : Baume Cicat

– 972 Martinique – Parfums des Iles : Extrait de Parfum Madinina, Edition 2024

– 972 Martinique – Association Valcaco : Chocolat noir 72%

– 973 Guyane – La Brique d’Amazonie : La brique de Guyane 30CR11 et 25CR9

– 974 La Réunion – Verleo : Le collecteur de gouttière anti-moustique

– 976 Mayotte – Habit’Âme : Plaque à base de plastique recyclé et recyclable Plaque’stique

– 987 Polynésie française – Viper Va’a : Pirogue polynésienne individuelle en bois lattée

– 988 Nouvelle Calédonie – ARBOTECH : Kit de marcottage