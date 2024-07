[Communiqué] Génération Écologie : « Comment concevoir un aménagement du littoral de la CIVIS sans sécurisation ? »

La CIVIS a récemment été désignée lauréate de l’appel à projet national « France vue sur Mer – Sentier Littoral », obtenant ainsi un financement pour aménager notre littoral. Si cette initiative peut sembler louable, nous, Génération Écologie La Réunion, dénonçons l’inaction et le manque de réactivité des élus de la CIVIS face aux demandes pressantes des riverains du littoral saint-louisien, qui exigent depuis des années la sécurisation de leur front de mer. À ce propos, suite à la mobilisation citoyenne des habitants du quartier de L’Etang/Bel Air, une réunion d’information s’est tenue avec la CIVIS qui a présenté avec ses techniciens un éventail de propositions pour sécuriser le littoral contre l’érosion et la submersion marine, mais hélas aujourd’hui aucun projet de sécurisation n’est proposé. La sécurisation du littoral ne peut pas se limiter à des déclarations d’intention.

Les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont sans équivoque : le réchauffement climatique entraîne une augmentation de la fréquence et de l’intensité des cyclones tropicaux ainsi qu’une élévation continue du niveau de la mer. Ces phénomènes exposent particulièrement le sud-ouest de La Réunion, de l’étang du Gol à L’Étang-Salé, à des risques accrus d’érosion côtière et de submersion marine augmentant les dangers pour les infrastructures, les populations riveraines et les espaces naturels.

La consultation de la population, bien que nécessaire, doit se traduire par des actions concrètes et rapides répondant aux besoins de sécurisation exprimés par les riverains.

Les projets d’aménagement doivent allier sécurité, accessibilité et protection environnementale, en s’appuyant sur les données scientifiques et les lois en vigueur, telles que le Code de l’Environnement, la Loi Littoral et la Loi Grenelle II.

Nous exigeons de la CIVIS qu’elle priorise enfin la sécurisation du littoral des villes concernées, de Petite-Ile aux Avirons en passant par Saint-Pierre, Saint-Louis et L’Étang-Salé en mettant en œuvre des mesures concrètes et adaptées aux risques climatiques, tout en préservant notre précieuse biodiversité. Il est temps de passer des paroles aux actes pour un aménagement durable et sécurisé de notre littoral.

Vincent DEFAUD, Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion, Yanis FONTAINE, Référent Génération Ecologie Saint-Louis/La Rivière et Frédéric AGATHE, Référent Génération Ecologie L’Etang-Salé.