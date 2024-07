[Communiqué] Génération Ecologie appelle à voter P. Naillet sur la 1ere circonscription et F. Maillot sur la 6e circonscription

Pour la 1ère circonscription (Saint-Denis – La Montagne – Sainte-Clotilde), la consigne de vote de Génération Ecologie est très claire. Nous appelons les électrices et les électeurs de ce territoire à voter en masse pour Philippe Naillet, le candidat du Nouveau Front Populaire. A Génération Ecologie, nous connaissons notre Histoire, nous avons une colonne vertébrale politique et nous savons faire la différence entre le Nouveau Front Populaire, auquel nous appartenons, et l’extrême droite. Dimanche prochain, les électrices et les électeurs feront le choix en conscience de la défense de la République en votant Philippe Naillet.

Pour la 6e circonscription (Le Chaudron – La Bretagne – Sainte-Marie – Sainte-Suzanne – Cambuston), Génération Ecologie appelle naturellement à voter pour Frédéric Maillot, le candidat du Nouveau Front Populaire. Ce jeune député remarquable de part ses convictions profondément ancrées en lui en faveur de la valorisation de l’identité culturelle créole réunionnaise et pour qui l’art de vie réunionnais est éminemment écologique saura une nouvelle fois agir à l’Assemblée Nationale pour la défense des intérêts de la population réunionnaise.

Vincent Defaud, Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion