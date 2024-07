[Communiqué] FOND’KER et la fondation du SMA s’engagent ensemble pour faciliter l’insertion des jeunes Réunionnais

Ce lundi 15 juillet, la Présidente de la fondation des entreprises réunionnaises – Fond’Ker, Shenaz BAGOT, et le Président de la fondation du SMA, le Général Jean Pierre METZ, ont signé la convention de mécénat qui permettra la mise en œuvre d’une résidence pour les jeunes Réunionnais souhaitant s’inscrire dans un parcours d’insertion au sein du RSMA et qui rencontrent des difficultés de logement à la sortie de leur session au sein du régiment, au moment de trouver un emploi ou une formation plus durable.

Le logement constitue l’un des principaux freins à l’insertion, c’est pourquoi le partenariat a ciblé ce projet comme prioritaire pour augmenter les chances de réussite des parcours d’insertion des jeunes volontaires.

La fondation du SMA intervient à l’échelle des outremers dans le prolongement de l’action fondamentale d’insertion du service militaire adapté en agissant sur les leviers d’insertion professionnelle et sociale pour créer les meilleures conditions de réussite des parcours à la sortie du dispositif. Son action, qui s’adresse à tous les ultramarins de 18 à 30 ans issus ou non du SMA, vise également à se rapprocher des besoins du monde économique afin de favoriser les passerelles nécessaires à une insertion réussie.

La fondation Fond’Ker regroupe près de 70 entreprises à La Réunion, ayant pour vocation d’accompagner les projets d’inclusion sur le territoire pour favoriser davantage de développement humain lorsque qu’une part importante de la population est exclue de toute perspective professionnelle (60% des jeunes de moins de 25 ans sont sans emploi ou hors dispositif de formation).

Pour clôturer le 1er cycle de 5 ans depuis sa création, Fond’Ker a décidé de s’engager auprès de la Fondation du SMA à travers ce projet impactant en mobilisant un financement conséquent de 270 000€. Lors du Conseil d’Administration du 04 juillet 2024, les membres de la fondation ont validé ce projet qui illustre les valeurs et les engagements partagés avec l’esprit du SMA et de sa fondation. Ce partenariat inédit démontre l’importance du lien entre le monde économique et celui de l’insertion et de l’action sociale. Cet engagement a été possible grâce à la contribution des entreprises réunionnaises membres de Fond’Ker, dont la marque restera à travers la réalisation de ce projet exemplaire à La Réunion.

Les modalités sont actuellement en cours de définition pour identifier un site d’accueil dans l’ouest de l’île pour la résidence qui sera dénommée Fond’Ker.

Le RSMA de La Réunion travaille par ailleurs à la création d’une maison d’accueil dans le sud de l’île pour les stagiaires mères afin de les accueillir avec leur enfant le temps de leur formation au sein du régiment. Cette action est portée en partenariat avec la CDC Habitat dont le Directeur Général Adjoint, Philippe Pourcel, était également présent à l’occasion de la signature de la convention de mécénat, afin de marquer la solidarité de son groupe à l’action de Fond’Ker, dont ce dernier est également membre. Le Colonel Julien Maurel (SMA), qui a commandé le RSMA à La Réunion, était également présent pour cette séquence qui marque l’engagement d’un projet utile pour les jeunes Réunionnais et le territoire.