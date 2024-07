Le communiqué :

Engagez-vous pour l’insertion des publics éloignés de l’emploi

Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt

L’État lance, dans chaque région, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) visant à accompagner, dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle, les publics éloignés de l’emploi.

Le dossier de candidature doit être déposé sur la plateforme https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/offre-de-reperage-et-remobilisation, jusqu’au 30 août 2024 à 15h00.

Cet AMI vise à accompagner des publics très éloignés de l’emploi, qui ne sont pas inscrits dans un parcours d’insertion ou accompagnées par un autre acteur du réseau pour l’emploi.

Il s’agit de proposer un parcours d’accompagnement personnalisés d’une durée de 6 et 9 mois, pouvant être prolongé jusqu’à 12 mois selon les situations particulières de cumuls de freins à l’emploi.

La finalité est la (re)mobilisation jusqu’à l’accès à l’emploi durable, l’entrée en formation, ou dans un dispositif de droit commun.

Cet appel à manifestation d’intérêt s’inscrit en complémentarité des accompagnements proposés par France Travail et par les missions locales. Il doit permettre de couvrir les besoins non couverts à La Réunion en termes de repérage, remobilisation et accompagnement des publics éloignés de l’emploi.

Cette nouvelle offre est instituée par la loi Plein Emploi, née des expérimentations menées depuis 2018 dans le cadre de différents appels à projet du Plan d’investissement dans les compétences (PIC), dont notamment « 100 % inclusion » et « Intégration professionnelle des réfugiés ».

Qui peut candidater ?

Tous les opérateurs publics ou privés en capacité d’aller vers les publics dits vulnérables et en capacité de proposer des actions de repérage, remobilisation et accompagnement complémentaires à l’offre de service de France Travail et du Réseau pour l’emploi.

Les lauréats de cet AMI seront conventionnés pour une durée de 3 ans.

En savoir plus :

· Sur la nouvelle offre de repérage et de remobilisation : Ministère du travail, de la santé et des solidarités (travail-emploi.gouv.fr)

· Sur l’appel à manifestation d’intérêt à La Réunion : Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS)