[Communiqué] Concertations demandées avec le CPCS, la DAAF et le Préfet

Face à un début de campagne sucrière extrêmement difficile, les JA (Jeunes agriculteurs) demandent des concertations avec le CPCS, la DAAF et le Préfet.

Le communiqué :

Nous faisons face à un début de campagne sucrière extrêmement difficile cette année, marqué par une baisse notable des tonnages et de la richesse de la canne à sucre. Devant cette situation préoccupante, nous avons demandé en urgence une réunion avec le CPCS.

Par ailleurs, nous demandons également une concertation avec la Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DAAF) ainsi qu’avec Monsieur le Préfet. L’objectif de ces rencontres est de discuter et d’élaborer des solutions concrètes et efficaces pour surmonter cette crise.

Nous appelons tous les acteurs de la filière sucrière à rester mobilisés et solidaires. Ensemble, nous trouverons les moyens de faire face à cette situation et de préserver notre patrimoine agricole.

Nous vous tiendrons informés des avancées de ces démarches. Votre soutien et votre engagement sont essentiels.

Guillaume Sellier

Président des jeunes Agriculteurs de la Réunion