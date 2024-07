[Communiqué] Célébrons les Jeux Olympiques et Paralympiques de l’Hôpital d’Enfants

Après un marathon d’évènements sportifs organisés en 2024, l’Association Saint-François d’Assise et l’Hôpital d’Enfants célèbrent le vendredi 5 juillet 2024, de 8h30 à 14h00 la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de l’Hôpital d’Enfants.

Après un marathon d’évènements sportifs organisés en 2024, l’Association Saint-François d’Assise et l’Hôpital d’Enfants célèbrent le vendredi 5 juillet 2024, de 8h30 à 14h00 la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de l’Hôpital d’Enfants, sous le parrainage de Jean-Louis Prianon, athlète, champion de France et finaliste olympique des Jeux de Séoul en 1988. Près d’une centaine d’enfants de l’Hôpital d’Enfants et du Centre d’Education Motrice de l’Association Saint-François d’Assise, de l’Ecole Gabriel Macé et des résidents de l’EHPAD Saint-François participeront à un défilé et découvriront les bienfaits de l’activité physique, adaptée ou non, dans le processus de réadaptation et de bien-être.

Un cycle d’activités sportives pour stimuler la réadaptation et le bien-être des participants par des activités physiques adaptées et des interactions sociales enrichissantes

Cet évènement s’inscrit dans une démarche portée par l’Hôpital d’Enfants depuis le début de l’année 2024 autour de la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques. Près d’une cinquantaine d’enfants de l’Hôpital d’Enfants ont ainsi participé à différentes activités dans l’objectif de favoriser leur inclusion sociale et l’acceptation des différences à travers le sport, en mettant l’accent sur les capacités de chacun.

Durant 6 mois, ils ont ainsi été initiés aux disciplines olympiques et paralympiques. Golf, handi-golf, tennis, handi-tennis, tennis de table, boccia sont autant d’activités sportives auxquelles les enfants ont pu se consacrer. Des activités rendues possible grâce au soutien de partenaires tels que : le club de golf du Colorado, le Tennis club de Champ-Fleuri et la Fédération Handisport, que l’Association Saint-François d’Assise remercie.

Une manifestation pour sensibiliser aux bienfaits de l’activité sportive dans le processus de réadaptation et récompenser la participation et le courage des enfants hospitalisés

A l’approche des vacances scolaires, et pour célébrer la fin de ce cycle d’évènements sportifs, l’Association Saint-François d’Assise et l’Hôpital d’Enfants célèbrent le vendredi 5 juillet 2024, de 8h30 à 14h00 la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de l’Hôpital d’Enfants. Au programme ? Différents temps forts pour créer des espaces de rencontre intergénérationnelle, d’expression et de découverte pour les enfants hospitalisés de l’Hôpital d’Enfants. L’occasion de leur offrir, dans leur parcours de santé, un moment unique d’interaction et d’expression personnelle.

A l’instar de la cérémonie qui aura lieu à PARIS en juillet 2024, les participants démarreront les festivités par un défilé, portant fièrement les drapeaux ainsi que la flamme créée par les enfants de l’Hôpital d’Enfants. Différentes activités sportives seront disponibles, gratuitement, dans l’objectif de sensibiliser le public aux enjeux de la réadaptation et à l’importance du sport adapté dans le processus d’intégration. Ce seront ainsi des épreuves de tir à l’arc, de boccia, de homeball, de volley, de tennis, de mini-golf, de basketball, de football et handball, de boxe adaptée, mais aussi un retour vers des « jeux lontan ».

Dans un esprit de collaboration et pour encourager l’esprit d’équipe et la coopération entre établissements, cette manifestation sportive et culturelle associe les enfants hospitalisés de l’Hôpital d’Enfants, ceux de l’école Gabriel Macé et ceux du Centre d’Education Motrice, ainsi que les résidents de l’EHPAD Saint-François.

Cette rencontre intergénérationnelle sera l’occasion de renforcer les compétences et la confiance en soi des participants, grâce à des défis adaptés aux capacités de chacun et des succès qui seront célébrés en communauté au cours de cette matinée !