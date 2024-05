[Communiqué] CBo Territoria fait évoluer sa gouvernance

Suite à la démission d'Eric Wuillai de son poste de Président du Conseil d'Administration de CBo Territoria, Géraldine Neyret Gleizes a été nommée par le conseil d'administration pour le remplacer. Elle combinera les rôles de Présidente et de Directrice générale après l'Assemblée générale qui se tient ce jeudi à Sainte-Marie.

Le Conseil d’administration de CBo Territoria, acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, réuni le jeudi 2 mai 2024 à 8h30, heure locale, sous la présidence de M. Eric Wuillai a pris acte de la démission de ce dernier de son mandat d’administrateur de la société ainsi que de la fin de son mandat de Président du Conseil d’Administration, prenant effet à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires qui se tient ce jour à Sainte-Marie (La Réunion) à 14h30 heure locale (12h30 heure de Paris).

Le Conseil d’administration a tenu à remercier Eric Wuillai pour l’engagement dont il aura fait preuve pour développer depuis sa création un groupe devenu une référence dans l’immobilier tertiaire et résidentiel à La Réunion en contribuant à l’aménagement du territoire insulaire avec des valeurs sociales et environnementales fortes, chevillées au corps, illustrées parfaitement par la ville tropicale de Beauséjour. Le Conseil lui souhaite également toute la réussite dans le cadre de ses prochaines fonctions au sein du Conseil d’administration de la SHLMR1.

Le Conseil d’administration a également décidé de modifier les conditions d’exercice de la direction générale en regroupant les fonctions de Président et de Directeur général, qui seront assumées par Géraldine Neyret Gleizes à l’issue de l’Assemblée générale, ce jour. Il est rappelé que son mandat arrivera à échéance à l’issue de l’Assemblée générale appelée à se tenir en 2027.

En conséquence, le Conseil sera composé à l’issue de l’Assemblée générale, et sous réserve du vote favorable sur les renouvellements de mandats figurant à son ordre du jour, de huit administrateurs, dont quatre administrateurs indépendants et d’un censeur, avec une représentation équilibrée des femmes et des hommes.