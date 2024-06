[Communiqué] 1ère édition relais des Eko-biker au lycée Lepervanche

Un événement exceptionnel se déroulera ce vendredi 7 juin de 8h30 à 12h à l'établissement Léon Lepervanche du Port : la course solidaire « Relais des Eko-biker ». Les élèves de la section MVA (Mécanique Automobile) y participeront avec des caisses à savon qu'ils ont construites à partir de vieux vélos généreusement offerts par des particuliers.

La course se déroulera sur un circuit à l’intérieur de l’école, où les participants devront répondre à des questions sur le développement durable pour progresser. L’événement sera parrainé par Damien Dorseuil, pilote de rallye, qui sera présent avec une équipe de prévention en sécurité routière composée de membres d’une auto-école, de la police nationale et d’un témoin d’accident. Leur objectif est de sensibiliser les participants aux dangers de la route.

En plus de la course, des ateliers sur le développement durable seront organisés. Les thèmes abordés incluront l’achat responsable, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage, ainsi que la gestion et le tri des déchets.

Pour une ambiance festive, des stands de vente de café, de glaces, et de donuts seront tenus par les élèves de la section Commerce.

La sécurité du circuit sera assurée par des bénévoles de l’association Lions Club de différents clubs de l’île, ainsi que par des salariés et dirigeants de PME locales.

Cet événement vise à renforcer la cohésion entre l’école, les associations et les entreprises, car le développement durable est l’affaire de tous.

Cet événement est ouvert au public. Pour y assister, les visiteurs devront se présenter à l’accueil du lycée et présenter une pièce d’identité. Venez nombreux pour découvrir cette initiative, participer aux ateliers et encourager les jeunes dans cette course solidaire.