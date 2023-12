Cilaos à Très Haut Débit : “La fibre change leur vie”

Le ministre en charge de la Transition numérique et des télécommunications avait rendez-vous ce vendredi matin à Cilaos. Avec la fibre et la 5G, le cirque apparaît de moins en moins enclavé, du moins numériquement.

“Il aura fallu déployer des trésors d’inventivité pour pouvoir raccorder les territoires les plus enclavés comme à Cilaos”. Sous l’eau, dans les airs et même à travers la montagne… Jean-Noël Barrot, ministre chargé de la Transition numérique et des télécommunications, a salué “l’exploit” du déploiement de la fibre jusqu’au cirque de Cilaos. Un chantier mené dans le cadre du Très Haut Débit Régional “avec les efforts conjugués” de l’État, la Région et des opérateurs, a insisté le ministre.

“La fibre change la vie” des entreprises,des professionnels du tourisme et des touristes eux-mêmes a retenu le ministre des échanges avec le maire Jacques Técher et la population présente.

Lancé en juillet 2019, le chantier du Très Haut Débit découle du Plan France pour un montant total pour 6 petites communes de l’île de 36 millions d’euros financés par l’Europe, l’État et la Région. “Quand l’argent public est bien utilisé on arrive à une conséquence : La Réunion est le territoire le mieux fibré de France derrière l’île-de-France”, se félicite Normane Omarjee, vice-président de Région et Président de Réunion THD.

“Avec la fibre et la 5G, nous avons désormais les infrastructures les plus avancées. Il faut aujourd’hui développer les usages et adopter une hygiène numérique”, appelle Jean-Noël Barrot. Si le numérique ouvre des portes derrière certaines se cachent des risques techniques comme le piratage, mais aussi psycho-sociaux comme le cyberharcèlement.

Au collège Alsace Corré de Cilaos, le ministre a pu témoigner de la mise en place “admirable” du plan national Phare, un programme de lutte contre le harcèlement à l’école.