CGPER : « Le monde agricole a besoin d’une Chambre d’agriculture efficace au service de tous les agriculteurs »

Le communiqué de la CGPER:

Une délégation du conseil d’administration de la CGPER s’est rendue à la Chambre d’Agriculture de SAINT-PIERRE pour échanger avec l’intersyndicale et les salariés en grève.

Ces échanges dans un climat apaisé, mais déterminé des agents de la chambre d’agriculture ont permis de connaitre les revendications des salariés sur les financements de l’institution et les craintes sur les emplois et leurs missions.

De ces discussions, il ressort que les salariés ont depuis des années l’impression de fournir un important travail auprès du monde agricole, mais qui n’est pas reconnu par la profession et leur direction.

À moins d’un an des élections à la Chambre d’Agriculture, la CGPER ne souhaite pas entrer dans une polémique, mais constate que la situation de la Chambre d’Agriculture est grave et préjudiciable pour le monde agricole dans un contexte post cyclone et de crise locale, nationale et mondiale pour l’agriculture.

La CGPER demande donc que la direction actuelle en concertation avec des salariés et les partenaires institutionnels mène un travail pour que la Chambre d’Agriculture retrouve toute sa sérénité.

La CGPER encourage l’ensemble des agriculteurs et du monde agricole à soutenir la Chambre d’Agriculture sur un projet cohérent avec le contexte actuel.

Le monde agricole a besoin d’une Chambre d’Agriculture efficace au service de tous les agriculteurs.