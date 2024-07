Cérémonie d’ouverture des JO : une météo « catastrophe » prévue

Patrick Marlière prévoit de légères précipitations dans la matinée de vendredi, mais la situation devrait s’aggraver en fin de journée. « Après une petite accalmie cet après-midi, les pluies devraient reprendre de plus belle malheureusement en fin d’après-midi et en soirée, » a-t-il déclaré.

Les heures critiques sont estimées entre 18h et 19h, avec des précipitations pouvant atteindre 25 à 30 mm jusqu’à minuit. Cela représente l’équivalent de 15 jours de pluie concentrés en quelques heures. « Ce n’est pas allumez le feu, c’est vraiment l’éteindre« , a-t-il ajouté pour illustrer l’ampleur de la situation.

Les organisateurs et les spectateurs espèrent une amélioration des prévisions d’ici ce soir, mais Patrick Marlière reste pessimiste. « Ça fait deux heures que je fais le tour des modèles météo. Je tourne en rond, je compare tous les modèles météo et malheureusement, tout se confirme pour cette évolution en début et fin de soirée », a-t-il expliqué. Des pluies conséquentes sont attendues sur l’ensemble de l’Ile-de-France.

Météo France de son côté est un peu moins pessimiste. Selon elle, la pluie devrait être de la partie ce vendredi au soir à Paris, notamment sur la deuxième partie du spectacle, a annoncé ce matin le média La Chaîne Météo, excluant toutefois un « scénario catastrophe« .

« Les prévisions se sont totalement inversées depuis hier (jeudi) : les modèles prévoient désormais 70 à 80 % de chances de pluie pendant la cérémonie d’ouverture des JO« , a déclaré à l’AFP Cyrille Duchesne, chef du service prévisions à Meteo Consult/La Chaîne Météo.

François Hollande a lui choisi l’autodérision.«Vous vous inquiétez qu’il pleuve ce soir parce que je serai présent à la cérémonie», a commenté l’ancien président de la République dans une courte vidéo. « Je vous le confirme, je serai là… et il pleuvra peut-être », a-t-il ajouté, faisant un clin d’oeil à sa réputation d’attirer la pluie. Il avait commencé son quinquennat en remontant les Champs-Élysées en décapotable sous une pluie battante. Puis, très souvent, ses discours ont été ponctués d’averses conséquentes.

La cérémonie d’ouverture des JO 2024, qui s’annonce grandiose sur la Seine, devrait attirer environ 320.000 personnes sur les quais. Parmi les invités figurent une centaine de chefs d’État et de gouvernement. En raison des prévisions météorologiques, des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs.

Selon d’autres sources, les autorités parisiennes ont préparé des plans d’urgence pour faire face à l’afflux de visiteurs et aux conditions météorologiques défavorables. Des équipes de secours et de sécurité seront déployées en nombre pour gérer les éventuelles urgences liées aux intempéries. La ville de Paris et les organisateurs des JO travaillent en étroite collaboration pour minimiser les perturbations et garantir le bon déroulement de la cérémonie d’ouverture.