Ce dimanche, le soleil regagne du terrain avant un après-midi nuageux

Le ciel réunionnais se débarrasse de l’épaisse couche nuageuse des deux derniers jours. L’épisode pluvieux de la nuit sur l’Est se termine rapidement et c’est une matinée globalement agréable et ensoleillée qui prévaut. Malheureusement, cela ne dure pas. Le temps de l’après-midi devient menaçant et bien plus nuageux, en particulier sur les pentes et dans l’intérieur où des averses se déclenchent. Elles sont localement assez fortes, notamment du côté du massif du Volcan. Les zones littorales sont moins concernées et bénéficient de conditions plus favorables, même si quelques précipitations descendent jusqu’en bord de mer sur le Nord-Ouest. En fin de journée, une nouvelle entrée maritime attaque le flanc Est, avec son lot de nuages et d’averses.

Les températures conservent des niveaux supérieurs aux moyennes de saison. Les valeurs maximales atteignent ou dépassent une nouvelle fois les 30°C sur les villes côtières.

L’alizé de secteur Est persiste du côté de Saint-Denis et de la côte Sud où il souffle en rafales voisines de 60 km/h.

La mer est forte au vent et au déferlement d’une houle de Sud-Est de l’ordre de 2 mètres 50 à 3 mètres, qui commence à s’amortir à partir de la mi-journée.