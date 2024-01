Canal+ fait le point après le passage du cyclone Belal

Communiqué

Suite au Passage du cyclone Belal, CANAL+ tient à informer ses abonnés.

Si l’électricité est coupée à votre domicile, pensez à débrancher votre décodeur afin d’éviter les désagréments d’une surtension lors du retour d’électricité.

SI VOUS AVEZ DÉMONTÉ VOTRE PARABOLE

Étape 1 : positionnez les 4 (ou 6) vis à l’arrière du support de votre parabole.

Étape 2 : tout en tenant la parabole revissez les 4 (ou 6) vis, à l’aide du tournevis cruciforme.

Consultez notre tutoriel de pointage antenne pour le décodeur 4K UHD en cliquant ici

Consultez notre tutoriel de pointage antenne pour le décodeur +LE CUBE en cliquant ici

RAPPEL

Si l’accès à votre parabole nécessite un travail en hauteur, nous vous conseillons de contacter un installateur professionnel référencé par CANAL+ REUNION (antenniste).

Par ailleurs, toutes nos boutiques CANAL+ STORE de Sainte Clotilde, Sainte Suzanne, Technopole, Cap Sacré cœur, Savanna, Portail Saint Leu et Canabady Saint Pierre seront ouvertes aux horaires

habituels dès demain.

En attendant, nos conseillers et conseillères sont à votre écoute au 1057 et via le service

Messenger Facebook de la page CANAL+ REUNION, pour toutes vos questions.

CANAL+ vous recommande la plus grande prudence.