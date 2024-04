Bilan hebdomadaire de Band cochons : Coup de colère contre l’inaction politique

Le bilan communiqué par Bandcochon.re :

Le plan déchets de la région Réunion est sujet à enquête publique en ce moment. Un dossier d’environ 800 pages est consultable sur Internet ou physiquement à la Région, dans les EPCI, préfectures et sous-préfectures. Concernant les dépôts sauvages, une dizaine de lignes démontrent bien que le sujet est inexistant dans les esprits !

Axe Actions Éradication des dépôts sauvages :

– Poursuivre le déploiement de brigades intercommunales environnement sur chacun des EPCI et coordination de ces brigades.

– Harmoniser les consignes sur la gestion des encombrants et communication associée.

– Coordonner les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes (EPCI compétent en matière de gestion des déchets et communes compétentes en matière de propreté urbaine) et actualisation des règlements de collecte et/ou statut des EPCI : communication, signalement, résorption.

– Optimisation du fonctionnement des systèmes de gestion des déchets occasionnels dont optimisation du réseau de déchèteries fixes et mobiles (maillage, amplitude horaire, aménagement des zones de dépose, développement des espaces de don/réemploi, etc.) et services complémentaires associés.

– Développement d’un service de location de véhicules et/ou remorques pour faciliter les apports des déchets non collectés.

ET POURTANT, IL SUFFIT DE FAIRE APPLIQUER LA LOI. 2.3.1. LE POUVOIR DE POLICE DU MAIRE

En matière de lutte contre les dépôts sauvages, la personne compétente est avant tout le maire. En effet, ce dernier dispose du pouvoir de police (articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il a ainsi la possibilité de mettre en application les dispositions du Code de l’Environnement destinées à lutter contre les dépôts sauvages de déchets (article L 541-3 du Code de l’Environnement).

Liste des communes impactées par la traque cette semaine :

Le Tampon 16

Saint-Paul 6

Saint-Leu 4

Sainte-Marie 4

Saint-Louis 1

Total 31