Bilan hebdomadaire de Band Cochon

Liste des communes impactées par la traque cette semaine :

Commune Total Saint-Louis 29 Saint-Paul 26 Le Tampon 23 L’Étang-Salé 9 Saint-Benoît 5 Sainte-Marie 1 Saint-Denis 1 Saint-Pierre 1 Total 95

Quelques commentaires :

« -À l’entrée de la résidence le Belvédère

-206 ventouse (assurance et ct périmé en 2022)

-Saxo qui s’offre une jolie vue.

-Il y a des familles dans le besoin…mais on abandonne plutôt que de réparer ou de recycler dignement.

-ZX à l’abandon

-Bonjour ! Que voulez vous?Lave-linge ? Petit meuble ? Y’a du choix..

-Super pour les usagers du petit square…

-Cette Clio devrait bientôt partir. Le terrain sur lequel elle se trouve semble être en cours d’aménagement.

-Une 407 à l’abandon. Assez récente pourtant.

-Bon cette Ford Mondeo aucun doute, c’est une épave. On en voit plus sur l’ile. »