Bilan climatique : Juillet et août 2023, mois les plus chauds jamais mesurés dans le monde

Copernicus, programme de l'Union européenne qui collecte et restitue des données de qualité et actualisées de manière continue portant sur l'état de la Terre, a publié ce mardi son bilan climatique de l'année 2023. Il révèle que 2023 a été l'année la plus chaude jamais mesurée à l'échelle mondiale avec une température moyenne de 14,98°C, soit 1,48°C de plus qu'à l'ère préindustrielle (1850-1900).